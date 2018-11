: Trump chiama Conte: “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” - fattoquotidiano : Trump chiama Conte: “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” - CarloCalenda : Conte è un furbacchiotto se guardi bene la sua agenzia la parola penali c’è solo nel titolo. Nel testo del suo virg… - TelevideoRai101 : Conte:bene Tunisia su flussi irregolari -

"Ho espresso l'apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei: questa cooperazione consentirà di diminuire idei migranti provenienti dalla".Così il premier,in conferenza stampa a Tunisi, sottolineando l'auspicio che "l'accordo sui rimpatri possa dare ulteriori frutti in materia di flessibilità". Poi, in vista della conferenza sulla Libia a Palermo, sottolinea come sia "fondamentale" l'appoggio della Francia.(Di venerdì 2 novembre 2018)