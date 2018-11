Conte | Decido io i toni dei rapporti con l' Ue Lega | nessuno stop al reddito

Manovra - Conte : 'Io sono il premier - il tono dei rapporti con l'Ue li decido io' e il reddito di cittadinanza si farà : "In quanto presidente del Consiglio sono io che caratterizzo il tono del dialogo con le istituzioni europee". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte , in visita a Tunisi, rispondendo alle ...

Manovra - Conte : 'Io sono il premier - il tono dei rapporti con l'Ue li decido io' : "In quanto presidente del Consiglio sono io che caratterizzo il tono del dialogo con le istituzioni europee". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte , in visita a Tunisi, rispondendo alle ...

Governo - caos Dl Fiscale. Conte allo stremo : “Sono io che decido” : Forse il primo vero atto di imperio il discorso pronunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles, mentre i suoi due falchi – Salvini e Di Maio – scatenavano il caos nel Governo a causa dello scontro sul Contenuto del Dl Fiscale (manipolato per Luigi Di Maio). “Il Consiglio dei ministri di sabato si svolgerà, perché a convocarlo sono io. Se ci sarà anche Matteo Salvini non lo so, perché è al nord e non so se ...