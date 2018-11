Concorso a cattedra | riforma | 24 CFU sì | o no?

Interrogazione del Pd sul presunto conflitto d'interessi di Conte nel Concorso con cui ha ottenuto la cattedra : "Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità". È quanto si legge in un'Interrogazione urgente del gruppo del Pd di Palazzo Madama."Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa - si sottolinea nell'Interrogazione -? Alpa non era definito nello stesso CV inviato da Conte alle Camere, socio dello stesso Presidente del Consiglio? I ...

Scuola - vince il Concorso ma la cattedra non c’è : ‘Non mi vergogno - il lavoro è lavoro’ : Una storia amara quella di Salvatore Violetti, 41 anni, una storia di un precario che un giorno vede finalmente realizzato il suo sogno, quello di vincere il concorso docenti. Il 30 agosto 2016 pubblicò un post dove, con orgoglio, comunicava di aver vinto la selezione con 40/40 e che, finalmente, dopo tredici anni come insegnante precario, avrebbe potuto avere la sospirata cattedra. vince il concorso, ma è costretto a consegnare le pizze a ...

SAPIENZA - CONTE RINUNCIA AL Concorso/ Video - il sacrificio per il governo : "cattedra era il suo sogno" : CONTE non ha RINUNCIAto al CONCORSO in università La SAPIENZA: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Cattedra alla Sapienza - il premier Conte : 'Rinuncio al Concorso' : 'Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Però io ho deciso: rinuncio a questo ...

Conte fa rinviare Concorso Sapienza - poi rinuncia/ Video - “sensibilità personale : domanda cattedra a febbraio” : Conte non ha rinunciato al concorso in università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:40:00 GMT)

Conte e il Concorso da prof : “Rinuncio a cattedra per sensibilità personale”video : Il premier sulla cattedra per prof all’ateneo ropmano a Sapienza: «Nessun conflitto d’interessi, ma non voglio offuscare la mia carriera».

Cattedra alla Sapienza - il premier Conte : «Rinuncio al Concorso» : «Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Però io ho...

Cattedra alla Sapienza - il premier Conte : 'Rinuncio al Concorso' : 'Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Però io ho deciso: rinuncio a questo ...

Il premier Conte e la cattedra alla Sapienza : "Ho deciso - rinuncio al Concorso" : Il presidente del Consiglio chiude il caso: "Mi sarebbe piaciuto partecipare, non farò il premier a vita"

Dopo le accuse sulla mancata rinuncia al Concorso - Conte : “Niente cattedra - lo faccio per sensibilità personale” : «Rinuncio. Opero questa scelta per ragioni di personale sensibilità». Così il premier Giuseppe Conte, in una diretta Facebook, risponde alle accuse che oggi Politico.eu gli ha rivolto scrivendo: «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte - si legge sul sito - non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostant...

Conte non rinuncia a cattedra Sapienza : bufera su Giarrusso/ Concorso Università - esame rinviato : ira del Pd : Conte non ha rinunciato al Concorso in Università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:52:00 GMT)

CONTE NON RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Ma Conte cosa ha deciso di fare con il Concorso per la cattedra alla Sapienza? : Giuseppe Conte sarebbe ancora in corsa per la cattedra di diritto privato all’Università Sapienza di Roma. Lo scrive Politico, smentendo le parole del presidente del Consiglio che aveva affermato di voler riconsiderare la sua candidatura, risalente a diversi mesi prima della sua nomina, visti i nuovi incarichi assunti. Una delle prove dell’esame, quella in lingua inglese, si sarebbe infatti dovuta svolgere nella giornata di ...

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'interessi - ma non parteciperò al Concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...