Con la Settimana del Baratto potete dormire in un B&B gratis

Opel Combo Life - Una settimana Con la 1.5D 130 CV Innovation - DAY 4 : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Opel Combo Life. Equipaggiata con il 1.500 turbodiesel da 130 CV e 300 Nm di coppia massima a 1.750 giri, la multispazio compatta della Casa tedesca è in allestimento Innovation, il più ricco dei due disponibili, e comprende di serie: paraurti anteriore con skid plate, fari con luci diurne a Led, fendinebbia con funzione cornering, portellone con lunotto di vetro apribile, cerchi ...

Torino - la settimana dell’arte Contemporanea : dieci appuntamenti da non perdere : L’elegante atmosfera sabauda di Torino si accende anche quest’anno grazie ad una settimana segnata da un tourbillon di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea. Qui una selezione dei dieci da non perdere: Artissima La fiera italiana sperimentale per eccellenza, sotto la direzione di Ilaria Bonacossa, quest’anno spegne venticinque candeline e nel grande padiglione OVAL del Lingotto schiera dal 2 al 4 Novembre 2018 le proposte di 185 gallerie ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Ultima settimana durissima Con Gavia e Mortirolo : Presentato oggi in quel di Milano il Giro d’Italia numero 102. 21 tappe: partenza sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna, arrivo domenica 2 giugno ancora una volta con una prova contro il tempo, questa volta in quel di Verona. Nel mezzo tante salite e molte frazioni insidiose, oltre alle solite volate entusiasmanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le tappe con le stellette di difficoltà. PRIMA TAPPA (sabato 11 ...

Roma - Raggi : dimissioni se Condannata? Ne parliamo la settimana dopo : "Ne riparliamo la settimana dopo". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nell'anticipazione di un'intervista televisiva, replica alla domanda se, in caso di condanna, conferma l'intenzione di ...

Amici 18 - un Concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa : concorrente di Amici Casting 18 in coma: la storia Oggi, ad Amici 18 Casting, c’è stata una confessione inaspettata. Un concorrente ha spiegato che è uscito dal coma qualche settimana fa. Chi è? Richi Vitra, un aspirante cantante che è riuscito (non solo per la sua storia) a convincere i professori di canto a passare […] L'articolo Amici 18, un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa proviene da Gossip e Tv.

Inter - settimana di fuoco superata positivamente : adesso sotto Con le Conferme : Con il netto 3-0 a Roma contro la Lazio, l’Inter ha concluso una settimana particolarmente impegnativa su tutti i fronti. Prima dell’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali scrivevamo che i successivi tre impegni dei nerazzurri avrebbero dato prova di che piega potrà prendere la stagione in attesa dei verdetti finali di maggio. Bene, tenuto conto dei sei punti conquistati in campionato contro Milan e Lazio – il primo ...

Anonymous Italia - Lulz Security e AntiSecurity lanciano la settimana nera Contro il governo giallo-verde : Anonymous torna all’attacco e annuncia una ‘settimana nera‘ per il mondo digitale Italiano: “a partire da oggi rilasceremo i dati dei siti violati, uno ogni sera, per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato” affermano gli hacker anarchici con un tweet sui profili del gruppo e con un video su youtube in cui spiegano l’iniziativa. Una campagna che punta a celebrare il 5 novembre, data fondamentale per Anonymous ...

Analisi settimanale : coppie Con GBP e JPY da monitorare - Brexit e guerra commerciale restano driver : Con l'inflazione che continua a scendere ben al di sotto dell'obiettivo della BoJ e le preoccupazioni per l'economia globale, questo diventerà probabilmente un argomento importante di discussione. ...

Con Harley-Davidson Italia vinci una settimana on the road : Harley-Davidson e il viaggio: un binomio indissolubile che va oltre le mode e le epoche. È proprio pensando a uno degli elementi tipici del DNA Harley e degli harleysti – il viaggio, appunto – che Harley-Davidson Italia ha messo a punto un’iniziativa che ha come protagoniste le nuove moto della famiglia Touring 2019, viaggiatrici per […] L'articolo Con Harley-Davidson Italia vinci una settimana on the road sembra essere il primo su ...

Appuntamenti macroeConomici : settimana del 29 ottobre 2018 : 1,21 punti, 11:00 Unione Europea, Fiducia economia, atteso 110 punti; preced. 110,9 punti, 11:00 Unione Europea, Fiducia consumatori, preced. -2,9 punti, 11:00 Unione Europea, Fiducia imprese, atteso ...