Coming out nel cast di Grey’s Anatomy dopo il primo bacio gay tra medici video | “Sono

Marco Carta racconta cosa ha detto Maria De Filippi riguardo al suo Coming out e i motivi che l'hanno spinto ad aprirsi. La domenica Marco Carta ha fatto coming out e oggi in un'intervista rilasciata ad Alessio Poeta su Gay.it ha rivelato i motivi che l'hanno spinto ad aprirsi. "Non potevo più accettare di non essere sincero,...

Marco Carta : "Non ho fatto Coming out per vendere più copie" : Marco Carta torna a parlare dopo l'intervista rilasciata a Domenica Live in cui ha rivelato di essere omosessuale. Raggiunto dai microfoni di Spy, il cantante sardo ha risposto a coloro i quali hanno ritenuto il coming out in diretta nazionale una trovata pubblicitaria per il lancio del nuovo singolo, Una foto di me e di te, pubblicato dopo alcune ore dall'ospitata da Barbara d'Urso: Io volevo far capire alle persone l’esatto opposto: ...

Marco Carta dopo il Coming out : ‘Ecco perché non partecipo al torneo di Tale e Quale Show’ : “Da qui alle prossime settimane avrò tanti appuntamenti promozionali per il singolo. Tale e Quale è una macchina pazzesca, che richiede impegno e dedizione: non sarei riuscito a conciliare tutto”. Marco Carta spiega dalle pagine di Spy nel numero in edicola il motivo per cui ha deciso di non prendere parte al torneo dei Campioni di Tale e Quale show al via venerdì 2 novembre su Rai1 (programma che ha vinto nel 2017) e continua: ...

Jake Borelli di Grey's Anatomy fa Coming out : Noto per interpretare il ruolo del dottor Levi Schmitt all'interno della serie tv Grey's Anatomy, l'attore Jake Borelli dal suo profilo Instagram ha fatto pubblicamente coming out.L'attore ha voluto rendere pubblica la sua omosessualità dopo che negli Stati Uniti era andata in onda una puntata del medical nella quale il suo personaggio baciava un uomo dopo diversi giorni di corteggiamento.prosegui la letturaJake Borelli di Grey's Anatomy ...

Marco Carta dopo il Coming out : “Maria De Filippi mi ha supportato” : coming out di Marco Carta: il retroscena su Maria De Filippi Marco Carta è finalmente un uomo libero di amare senza più nascondersi. Il cantante sardo ha raccontato per la prima volta di essere omosessuale a Domenica Live di Barbara D’Urso. Emozione, tanta emozione, nel vedere un ragazzo tremare, e con gli occhi lucidi raccontare quello che è la normalità. Ha avuto il coraggio, ha trovato la forza di uscire allo scoperto, si è ripetuto più ...

Will e Grace 10 : 18 anni dopo il Coming out di Truman - il retroscena : Will e Grace 10 ripercorre la storia della comedy firmata NBC. Sono trascorsi 18 anni dal coming out di Truman, quando ha deciso di ammettere a Grace di non essere interessato alle donne. Che cosa è accaduto a quel tempo e perché riparlarne adesso? Will e Grace 10 rende omaggio ad una delle scene più cult della storia della serie tv. Will e Grace 10: una storia vera dietro il coming out di Truman Partiamo dagli eventi reali: quanto si è svolto ...

Marco Carta - il Coming out deve essere libero. Ma non dichiararsi vuol dire nascondersi : di Roberto Sormani E’ il turno di Marco Carta e come sempre si ripropone il dibattito interno alla comunità LGBT+, anche dentro Wake Up Italia. Io sono in minoranza e questo non lo prendo quasi mai molto bene, come ha scoperto chiunque opinasse sui miei folti capelli. La divisione, però, vale la pena di essere raccontata, se non altro per sollevare noi pover* LGBT+ dal peso dell’impressione che si dà di rappresentare sempre l’intero gruppo di ...

Coming out in prima TV : Barbara D'Urso e Marco Carta Il Coming out di Marco Carta a Domenica Live ha scatenato una mole gigantesca di articoli e commenti su giornali, siti e social network. Non c’è da stupirsi: un personaggio famoso che rivela la propria omosessualità o bisessualità continua a essere in Italia un fatto raro e come tale vissuto come un piccolo grande evento. I Coming out in televisione poi si contano davvero sulle dita di una mano. La prima fu nel ...

Domenica Live Marco Carta fa Coming out : Marco Carta finalmente libero e più tranquillo quello che ha appena fatto outing a Domenica Live. Il cantante per la prima volta ufficialmente dice di avere un fidanzato e di essere finalmente pronto per dirlo in pubblico. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”. Una confessione che Marco si è tenuto dentro per troppo tempo, come lui stesso ammette: “Nel mio prossimo album, che esce lunedì, ...

Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta dopo il Coming out a sorpresa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Marco Carta è Una foto di me e di te. Il brano è stato annunciato in anteprima nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, nella quale l'artista sardo ha anche rivelato di essere omosessuale e di essere attualmente innamorato. La confessione arriva dopo anni di indiscrezioni in merito, nei quali Carta aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sul suo orientamento sessuale che aveva voluto tenere per sé dopo il ...

Marco Carta Coming out : gli auguri di Barbara D’Urso e Filippo Bisciglia : Barbara D’Urso orgogliosa di Marco Carta: la dedica dopo il coming out Non vuole più nascondersi: Marco Carta è gay. Il cantante sardo ha scelto Domenica Live e Barbara D’Urso per fare il coming out, spiegando che è un percorso non facile e diverso per tutti. A 33 anni si è sentito pronto e l’ha dichiarato, “ora mi sento più leggero e felice”. Spesso l’ammissione dell’omosessualità arriva al termine di ...

Marco Carta preso di mira sui social dopo il Coming out a Domenica Live : la replica del cantante : Marco Carta, l’ironia sui social dopo il coming out a Domenica Live lo ferisce: ecco quello che è successo nelle ultime ore Quella di ieri è stata una giornata importante per Marco Carta. A Domenica Live, infatti, il cantante ed ex allievo di Amici ha deciso di aprire il suo cuore e di dichiarare pubblicamente […] L'articolo Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live: la replica del cantante proviene da ...

Domenica Live - Marco Carta risponde agli insulti dopo il Coming out : Marco Carta insultato sui social dopo il coming out a Domenica Live Marco Carta ieri ha stupito tutti fidandosi di Barbara d’Urso e ammettendo a tutta Italia grazie alle telecamere di Domenica Live di essere omosessuale. L’ex cantante di Amici ci ha impiegato ben 10 anni per fare questa grande rivelazione, ma come ha affermato anche ieri pomeriggio in diretta, prima non riusciva proprio ad esternare i suoi sentimenti, per paura del ...

Marco Carta fa Coming out : "Sono gay e ho un compagno" : Il cantante Marco Carta ha affermato di essere omosessuale durante la puntata di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso: "Le cose belle a volte spaventano, si ha paura di essere felici: è un controsenso - ha detto -. Essere liberi è impagabile, è dire le cose perché, quando e come le vuoi dire tu. Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno volesse farmi dire qualcosa controvoglia, quando non mi ...