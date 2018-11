Come uccide la guerra in Yemen

Influenza - arriva la pillola che uccide il virus in 24 ore : Come ti fa guarire : arriva dal Giappone, e spazza via l' Influenza in un solo giorno con una sola pillola. Un nuovo farmaco monodose uccide il virus Influenzale in 24ore con una unica dose, riducendo drasticamente la contagiosità dei malati e, di conseguenza, la diffusione del virus alle persone sane, offrendo una prot

Cerca su Google : “Come uccidere un bimbo”. Poi annega il figlio di un mese nella vasca da bagno : Jenna Folwell, 19enne americana, è in carcere con l'accusa di omicidio di primo grado. Avrebbe lasciato annegare il figlioletto di un mese mentre era con lei nella vasca da bagno "perché non volevo sentirlo piangere”. Prima aveva inscenato il rapimento del piccolo. Sul suo telefono sono state trovate centinaia di ricerche online compromettenti.Continua a leggere

Salute : ecco Come uccidere i batteri della polvere in casa con un semplice gesto : Far entrare la luce solare negli ambienti domestici attraverso le finestre può uccidere i batteri che vivono nella polvere, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’University of Oregon, pubblicato sulla rivista Microbiome. I ricercatori hanno scoperto che nelle stanze buie in media il 12% dei batteri sono vivi e capaci di riprodursi rispetto al 6% dei batteri esposti alla luce diurna e al 6,1% dei batteri esposti alla luce UV. Il ...

Detenuto uccide il compagno di cella - gli taglia le orecchie e le usa Come collana : L'uomo si è presentato con la macabra collana al collo nel refettorio del carcere per fare colazione, solo così è stato scoperto il cadavere del suo compagno di cella a cui aveva anche cavato gli occhi dopo averlo strangolato.Continua a leggere

Scrive un libro su Come far fuori il marito e lo uccide : Quando la finzione diventa realtà. Un'autrice di Portland, in Oregon, ha scritto tre libri su come uccidere il proprio marito, e ora è stata arrestata per averlo ammazzato davvero.In 'The Wrong Cop' Nancy Crampton Brophy, 68 anni, raccontava di una donna che "fantasticava ogni giorno su come far fuori il consorte". Nel secondo, 'The Wrong Husband', parlava di una donna cercava di fuggire dal partner violento fingendosi morta.Mentre ...

Aveva scritto un libro su Come uccidere il marito - arrestata per l'omicidio del coniuge : Si era definita una romantica scrittrice di suspense che ama trascorrere molto tempo a pensare agli omicidi e, di conseguenza, a come schivare le indagini. Nancy Crampton Brophy, 68 anni, autrice di un manuale apparentemente ironico dal titolo esplicativo 'come uccidere tuo marito', sembrava solo mossa da una sfrenata fantasia con venature macabre e al limite dell'assurdo. Invece dell'assurdo ha fatto ragione di vita e di morte reali. Detto e ...

Usa - accusata di omicidio l'autrice di "Come uccidere tuo marito" - : Nancy Crampton-Brophy avrebbe sparato al consorte lo scorso 2 giugno. E dalle sue opere emergono riferimenti a un possibile delitto

Usa - scrive un libro su Come uccidere il marito : accusata di averlo fatto davvero : Aveva scritto un libro intitolato "come uccidere tuo marito". Peccato che poi la realtà abbia superato la finzione, dato che lei suo marito forse l'ha ucciso per davvero.Nancy Crampton Brophy, 68 anni, di Portland, negli Stati Uniti, ha scritto ben tre libri sullo stesso argomento: "The Wrong Cop", che raccontava di una donna che immaginava in quali modi poter uccidere suo marito, "The Wrong Husband", che aveva come protagonista una donna che si ...