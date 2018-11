Come riconoscere le banconote false

"Riconoscere emicrania Come malattia invalidante" : L'emicrania è una malattia di genere che ha ricadute socio-economiche importanti sulle donne , come dimostra lo studio del Cergas-Bocconi. E' quindi tempo di riconoscerla come malattia invalidante ...

“Riconoscere emicrania Come malattia invalidante” : “L’emicrania è una malattia di genere che ha ricadute socio-economiche importanti sulle donne, come dimostra lo studio del Cergas-Bocconi. E’ quindi tempo di riconoscerla come malattia invalidante soprattutto per rispettare la dignità delle persone che ne soffrono. come hanno ricordato oggi gli esperti, gli emicranici arrivano ad ammalarsi di depressione perché non vedono riconoscersi come malati. E’ anche necessario ...

Domani il World Pasta Day : Come riconoscere la qualità - i consigli dell’esperto : Fonte importante di carboidrati complessi, la Pasta rappresenta un piatto sano e un alimento base della dieta mediterranea, modello alimentare patrimonio dell’UNESCO. Oggi la preparazione della Pasta si divide tra innovazione e tradizione, ingredienti classici e speciali, ricette gourmet e nuove esigenze alimentari. Ma come si distingue una Pasta di qualità? La qualità della Pasta è il risultato sia della qualità della materia prima che del ...

Scopriamo Come riconoscere se un prodotto alimentare è veramente integrale : Alimentarsi bene è fondamentale, soprattutto in un periodo di cambio stagione. Infatti durante fasi di passaggio il corpo necessita maggiormente

Come riconoscere le truffe online : Concorsi, promozioni, regali: quante belle opportunità ci offre il web, vero? Peccato che, sempre più spesso, dietro a molte iniziative (apparentemente) premiali si nascondano delle vere e proprie truffe online. Come riconoscerle? Come evitarle? Ecco te per un vademecum che ti aiuterà a tenere in salvo i tuoi dati e i tuoi soldi. truffe online: perché vengono attivate? Ormai non ci sono più “le truffe di una volta”: hai presente ...

Torna il colera. Due casi in Italia : Come riconoscere la malattia. I sintomi più comuni : Colera a Napoli: sono stati registrati due casi in poche ore nel capoluogo campano. La malattia infettiva si è presentata in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, ...

Fortnite Come una droga? L'esperto : "Bisogna saper riconoscere il vero disagio" : L'effetto del videogame da milioni di dowload paragonato negli Usa a quelli dell'eroina. Alberto Rossetti, psicoterapeuta esperto in dipendenze giovanili dalle nuove tecnologie, invita a non demonizzare il gioco: "Il gaming può rappresentare un rifugio da altre turbolenze, che...

La dislessia non è sola - Come riconoscere tutti gli altri i disturbi dell’apprendimento : Orlando BloomTom CruiseJohn KennedyWalt DisneyJohn LennonLeonardo da VinciAlbert EinsteinCaitlyn JennerHenry WinklerMuhammed AlìMikaAgatha ChristiePablo Picasso«Per tanti anni ho pensato di essere stupido, senza rendermi conto che ero solo un pesce su un albero». Mika ha raccontato tante volte della dislessia che da bambino lo faceva sentire diverso. Lo stesso ha fatto Lapo Elkann: «Dai professori, ma anche dalla famiglia, venivo percepito come ...

La proposta di Salvini : "Ora bisogna riconoscere prostituzione Come lavoro" : Matteo Salvini parlando di degrado e sicurezza ha ricordato un progetto di legge presentato dalla Lega e mai discusso riguardante lo sfruttamento della prostituzione."Abbiamo raccolto migliaia di firme per provare a fare un referendum - ha spiegato il vice premier leghista intervenendo a I Lunatici su Radiodue Rai -. Ora combatto tra antidroga, antimafia e altro, ma ritengo che riconoscere che quello è un mestiere, togliendolo dal controllo ...

Guida PES 2019 - Come riconoscere le squadre senza licenza : Nei giorni scorsi PES 2019 ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato. L'annuale appuntamento calcistico targato Konami quest'anno punta ancora di più a stravolgere le sorti dei giochi di calcio, andando a dare battaglia su più fronti al rivale FIFA 19. Vi abbiamo parlato di PES 2019 nella nostra recensione, pubblicata poco fa: sarà stato capace di sferrare un attacco decisivo al concorrente made in EA? Nel dubbio, purtroppo, dobbiamo ...

“Insorge tra i 35 e i 45 anni’’. Malattia di Huntington : Come riconoscere i sintomi : La Malattia di Huntington è un’affezione ereditaria del sistema nervoso centrale che determina una degenerazione dei neuroni dei gangli della base e della corteccia cerebrale. Clinicamente è caratterizzata da movimenti involontari patologici, gravi alterazioni del comportamento, disturbi emotivi e dell’umore e un progressivo deterioramento cognitivo. Può essere accompagnata da episodi psicotici e da apatia. I sintomi iniziali possono ...

Cinici e ingannevoli : Come riconoscere i machiavellici : Chissà se, nel XVI secolo, il filosofo e letterato fiorentino Niccolò Machiavelli avrebbe mai immaginato che il suo nome sarebbe stato attribuito… a un disturbo della personalità. “Colpa” della sua opera più conosciuta, “Il Principe”, dove Machiavelli teorizzava che al fine di conservare il potere bisognasse guardare soltanto alla ragion di stato. Popolarmente, questa frase è stata sintetizzata con la massima ...

Truffa Enel Energia Mercato Libero : Come riconoscere il falso : Negli ultimi anni, in seguito alla liberalizzazione completa del Mercato energetico italiano, Enel Energia non è più l’unico gestore nazionale della rete energetica: Iren Mercato, Estra Energie ed Estra Elettricità, Enegan, Eni, Acea, HeraComm, GdF Suez (ora Engie), Beetwin (ora Geko) e Green Network per citare i principali, la affiancano concorrenzialmente. Di pari passo con la liberalizzazione è aumentato esponenzialmente il numero e le ...