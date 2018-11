Come il M5s si difende dall' accusa di avere manipolato il video di Dijsselbloem

Tav : Napoli - nessuno parla a vanvera Come M5S : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Il ministro Di Maio non ha la minima idea di cosa parla, com’è sua abitudine. Seguo il problema Tav da ben 27 anni e non ho mai visto un ministro ed una forza politica, come i Cinquestelle, parlare a vanvera, senza conoscere minimamente l’argomento". Lo afferma Osvaldo N

Tav - Salvini : “Finirà Come il Tap? Noi da sempre favorevoli”. Toninelli : “M5s contrario - ma aspettiamo costi-benefici” : “Finirà come con il Tap? Noi della Lega siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della Tav, ma nel contratto di governo c’è scritto che valutiamo l’analisi costi-benefici. E così faremo”. A dirlo, all’assemblea di Confitarma a Roma, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Il M5s è contrario all’opera, ma chi sta svolgendo la valutazione è indipendente dai partiti. Quando arriverà la ...

Di Maio : "Siamo sotto attacco - stiamo uniti Come la testuggine romana per il futuro del M5s e dell'Italia" : Il capo politico del M5s, dopo le aspre critiche per la resa sulla Tap, lancia un appello su Facebook alla base del movimento.

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti Come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...

M5S sull'orlo di una crisi di nervi. Di Maio : "Compatti Come testuggine romana - chi si sfila ne renderà conto" : "Siamo sotto attacco totale". Luigi Di Maio pubblica un post sul Blog delle Stelle per chiedere al Movimento di restare "molto compatti. Fusi insieme. come la testuggine romana". Il vice premier punta il dito contro "media, partiti, tecnocrati" che stanno attaccando i 5 Stelle.Vogliono dipingerci agli occhi degli italiani come gente che non rispetta le promesse e sminuendo, censurando o stravolgendo il senso di tutti i risultati raggiunti. ...

"Ecco il caso di Mario". Le slide del M5S su Come funziona il reddito di cittadinanza : come funziona il reddito di cittadinanza? In attesa di leggere la legge, il Fatto Quotidiano ha pubblicato alcune slides su slideshare per presentare il progetto di sostegno al reddito messo a punto dal professore Mimmo Parisi della Mississipi State University.Le slide vedono alcune persone come protagoniste, come Mario, e seguono tutti i passaggi che dovranno affrontare per l'accesso al reddito di cittadinanza e le accompagnano fino ...

M5s - agguato interno a Luigi Di Maio. Il capitano De Falco : 'O fa Come dico io o trarrò delle conclusioni' : I ribelli del Movimento 5 Stelle da settimane hanno alzato la testa e ora si arriva anche alle minacce dirette al leader Luigi Di Maio . Il nodo del contendere, oggi, è il decreto sicurezza , che ...

M5s-Lega - Come sarebbe la storia delle manine se fossimo in un film fantasy : Quando il duca Leto Di Maio atterrò con tutta la corte degli Atreides sulle Dune romane, sistemandosi nel palazzo Kigi sede ufficiale del Potere, era stato preventivamente avvertito che i precedenti inquilini – allontanandosene frettolosamente – avevano disseminato la reggia di innumerevoli trappole mortali. Ma di questo il novello conquistatore non mostrava darsi la benché minima cura, fiducioso nel nuovo spirito collaborativo degli ...

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : Come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Raduno M5s - Di Maio accolto Come star : 23.00 "Qui nessuno si è montato la testa. Quando torno al mio paese (Pomigliano d'Arco, Ndr) e chiedono se mi devono chiamare ministro,la risposta è: sempre Luigi mi devi chiamare". Così Di Maio dalla kermesse del M5s a Roma. "Dopo tre ore di Consiglio dei ministri sono qui per assicurarvi che non ci sarà né scudo fiscale, né condono. Dei 20 punti del contratto di governo 10 sono nella manovra del popolo. Stiamo ricevendo attacchi assurdi,ma ...

Fico : 'M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo Come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...