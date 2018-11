City : 5/6 settimane stop per De Bruyne : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Cinque o sei settimane di stop per Kevin De Bruyne per un problema ai legamenti del ginocchio sinistro. Questa la prognosi a seguito di nuovi esami cui è stato sottoposto il ...

