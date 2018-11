Cina | il presidente Xi ammette incertezza nell' economia

Inter - Zhang presidente. E Marotta si avviCina : Nel giorno di Steven Zhang, l'Inter volta pagina per davvero. Addio dopo cinque anni a Erik Thohir, in attesa che venda il suo 31% di quote, e un benvenuto al 21° presidente nerazzurro, il più giovane,...

Donald Trump - Russia e Cina intercettano le telefonate del presidente : 'Vogliono condizionare la politica' : I due Paesi, infatti, utilizzano le informazioni che ottengono dalle chiamate per gestire meglio i rapporti con il presidente americano e condizionare la politica americana . A scriverlo è il New ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 ottobre : Cucchi - l’inchiesta s’avviCina al capo dei corazzieri del Presidente : Roma Cucchi, l’inchiesta si avvicina al comandante dei corazzieri Falsi, indagato un altro colonnello: “Fece riscrivere gli atti”. Dipendeva da Casarsa, oggi al Quirinale. Un’intercettazione: “Ora tocca a lui e al generale Tomasone” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Chi può e chi non può di Marco Travaglio Per semplificarci la vita, le sentinelle del Nuovo Galateo del Perfetto Democratico appostate nei giornaloni dovrebbero stilare un ...

Infrastrutture : Cina - il presidente Xi inaugura il ponte marittimo più lungo al mondo : Pechino, 23 ott 05:42 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha presenziato personalmente all'inaugurazione del nuovo ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il ponte marittimo... , Cip,

Israele-Cina : vicepresidente cinese Wang dà il via a visita ufficiale nel paese : ... una sorta di riunione intergovernativa che include 13 ministeri di governo di entrambe le parti, in cui discuteranno di una cooperazione crescente in varie aree: economia, commercio, scienza e ...

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trasCina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

TRUMP “PUTIN COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente USA sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Cina - il ministero conferma l’arresto di Meng Hongwei : “L’ex presidente dell’Interpol ha fatto le cose a modo suo” : È ufficiale. Il capo dell’Interpol Meng Hongwei, sparito nei giorni scorsi dopo essere partito per la Cina, è stato trattenuto dalle autorità di Pechino con l’accusa di corruzione. Lo ha annunciato lunedì il ministero della Sicurezza Pubblica (di cui Meng è viceministro), chiarendo le affermazioni con cui, poco prima della mezzanotte di domenica, la potentissima agenzia anticorruzione, la National Supervisory Commission, aveva fatto riferimento ...

