Cina | calciatore brasiliano si tocca il viso durante l' inno | squalificato

(Di venerdì 2 novembre 2018)per essersito ill'esecuzione dell'nazionale cinese prima di una partita di campionato. È quanto successo all'attaccantedello Shandong Luneng, Diego Tardelli. Tardelli, una delle star della Super League cinese e compagno di squadra di Graziano Pellé, salterà un turno a causa di una "grattatina" alla faccia che non è piaciuta al Ministero dello Sport del Dragone. "Con il suo gesto ha causato un impatto sociale negativo", l'accusa della Federcalcio cinese.Tardelli punito per avere mancato di rispetto all'nazionale. Tranquilli, non si tratta del campione del mondo di Spagna '82 Marco, ma del suo omonimoDiego. L'attaccante sudamericano, in forza allo Shandong Luneng dove gioca anche una vecchia conoscenza della Serie A come Graziano Pellé, è incappato nella squalifica più assurda della sua carriera. Un turno di stop per ...