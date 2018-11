Ciclismo | Chris Froome | ‘Credo alla doppietta Giro d' Italia – Tour de

Blastingnews

: RT @aggynomadi: - LauraDa85365922 : RT @aggynomadi: - DavideTorretta : RT @Eurosport_IT: Il #Giro102 è già entrato nel vivo, parata di stelle al via ma la sfida regina sarà #Nibali vs #Froome ??????????? https://t… - PisuDavi : RT @Eurosport_IT: Il #Giro102 è già entrato nel vivo, parata di stelle al via ma la sfida regina sarà #Nibali vs #Froome ??????????? https://t… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Presentate le tappe deld’2019 VIDEO è il momento ora di cominciare a scoprire le carte sui campioni che saranno al via. Presenteserata milanese in cui è stato scoperto il percorso, il campione in caricaha parlato della vittoria dello scorso anno e del futuro. Il capitano del Team Sky ha raccontato come ilvinto nello scorso maggio sia stato un successo del tutto speciale, una vittoria completamente diversa da quelle ottenute in serie al, all’insegna del coraggio e della fantasia.: ‘Una vittoria che porterò nel cuore’ Sono stati pochi i campioni che hanno presenziatopresentazione del percorso deld’2019, in un periodo in cui molti sono in vacanza in localita' esotiche. C’era però il campione in carica, VIDEO sempre disponibile e gentile, pronto a rispondere a tutte le domande con un ottimo ...