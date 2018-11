Chelsea | Sarri | ' Non mi aspettavo un inizio di stagione così | sono stato fortunato'

Chelsea - Maurizio Sarri sorpreso dalla sua squadra : “di solito avevo problemi nei primi mesi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato del suo inizio in Premier League condito da ottimi risultati quasi in maniera sorprendente “L’inizio di stagione? Non me lo aspettavo così, perché nelle mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi. Penso di essere stato fortunato, i giocatori hanno vinto pur senza un’adeguata organizzazione tattica“. Sette vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il tecnico ...

Chelsea - multa salata per il collaboratore di Sarri : Il gol allo scadere in Chelsea-United dello scorso 20 ottobre aveva messo nei guai Marco Ianni, collaboratore di Maurizio Sarri, che aveva esultato esageratamente davanti alla panchina di José Mourinho. Le polemiche nate da quel gesto, poi spente dalle scuse offerte al portoghese negli spogliatoi, avevano messo a rischio l’incarico dello stesso Ianni, a un passo dal licenziamento per l’atteggiamento irriguardoso nei confronti ...

Chelsea - da Crouch a Hoddle : tutti contro Sarri : Loftus-Cheek ed il suo scarso utilizzo stanno provocando diverse grane al Chelsea ed al suo tecnico Maurizio Sarri Il Chelsea ha iniziato bene la nuova stagione, la prima con Sarri al timone. Il tecnico italiano però, nelle ultime ore è finito nel mirino delle critiche a causa dell’utilizzo troppo scarso di Loftus-Cheek, giovane centrocampista nel giro della Nazionale inglese. Solo 33 minuti in campionato giocati dal calciatore che ...

Chelsea - Zola : “Sarri è maniacale nel suo lavoro. Vi racconto un aneddoto…” : Sul fatto che Sarri fosse un lavoratore seriale, non avevamo dubbi: a confermare il tutto e ad aggiungere anche altro è stato il suo vice al Chelsea Gianfranco Zola. L’ex giocatore ha raccontato il lavoro di Sarri sottolineando l’essere maniacale del tecnico: “Ho visto più partite negli ultimi due mesi che negli ultimi cinque anni. […] L'articolo Chelsea, Zola: “Sarri è maniacale nel suo lavoro. Vi racconto un ...

Chelsea - Sarri si tiene stretto Marcos Alonso : ufficiale il rinnovo : Marcos Alonso ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea di Maurizio Sarri, lo spagnolo si lega ai Blues Il Chelsea ha ufficializzato il prolungamento di contratto del centrocampista Marcos Alonso che resterà alla corte dei ‘blues’ fino al 2023. “Sono molto felice di poter restare più a lungo e di continuare a giocare per uno dei migliori club al mondo. Sono state due ottime stagioni e mi auguro lo siano anche ...

Chelsea - Morata delude in fase realizzativa : occhi di Sarri su Piatek e Icardi : Non proprio un buon momento quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, passato nel 2017 ai blues per 58 milioni di sterline, non sta vivendo un buon momento sotto l’aspetto dei gol. Sarri sembra essere ancora paziente, ma non ha intenzione di stare con le mani in mano. La soluzione? Guardarsi intorno. Ed è proprio quello […] L'articolo Chelsea, Morata delude in fase realizzativa: occhi di Sarri su Piatek e Icardi proviene ...

Chelsea-United - un collaboratore di Sarri provoca Mourinho : rissa sfiorata : Il Manchester United di José Mourinho è stato raggiunto sul 2-2 dal Chelsea di Sarri, a Stamford Bridge, solo al 96' grazie al gol di Barkley. La rete di Rudiger aveva portato in vantaggio i Blues a inizio partita, mentre la doppietta di Martial aveva riportato davanti i Red Devils. Frutto delle troppe perdite di tempo, però, il direttore di gara ha concesso sei minuti di recupero e proprio sul gong il Chelsea è riuscito a pareggiare con il suo ...

Rissa tra Mourinho e la panchina del Chelsea : Sarri spiega l’accaduto : Maurizio Sarri ha parlato della lite con Mourinho che ha animato la partita tra Chelsea e Manchester United di questo pomeriggio Maurizio Sarri ha spiegato ai microfoni di Skysport quanto accaduto nei concitati minuti finali della gara tra Chelsea e United. Mourinho è stato provocato dall’assistente di Sarri, Marco Ianni, come rivelato dallo stesso tecnico, venendo poi a contatto con la panchina dei blues: “Ianni non ho visto cosa ha ...

Chelsea-United - ecco il motivo della rissa : il gesto del collaboratore di Sarri e la risposta di Mourinho [VIDEO] : Tensione nella gara di Premier League tra Chelsea e Manchester United, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con la rete siglata da Barkley nel finale, con clamorosa rissa. Un collaboratore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, ha esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di Mourinho, l’ex Inter è scattato per reagire, necessario l’intervento dei membri dello staff per evitare la rissa, lo Special One si è poi ...

Chelsea-United 2-2 : Barkley al 96' beffa Mourinho e fa sorridere Sarri : TORINO - Un pareggio che vale come una vittoria per Sarri , un punto d'oro agguantato all'ultimo respiro grazie alla rete di Barkley , che risponde così alla doppietta di Martial . Una partita ...