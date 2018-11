Che spettacolo questo Napoli | Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli | ma resta un

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : Che spettacolo a Modena Skipass. Silvia Bertagna per l’impresa : Modena è pronta per ospitare la Coppa del Mondo di Big Air, disciplina di sci freestyle che farà tappa nella città emiliana per un imperdibile spettacolo all’interno della Fiera Skipass. Domenica 4 novembre, con qualifiche e finali nella stessa giornata sulla rampa più grande mai montata nel nostro Paese (46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza), i migliori atleti di questo sport si daranno battaglia per la conquista di una vittoria ...

L'Audi e-tron - Che spettacolo nelle centrali idroelettriche : Il posto guida delL'Audi e-tron 408 cavalli - Prima vettura al mondo di grande serie in grado di attingere alle colonnine ad alta capacità da 150 kW, in grado di ripristinare gran parte dell'energia ...

Carabao Cup - i risultati : gol e spettacolo per Chelsea - Arsenal e Tottenham : Carabao Cup, i risultati – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Carabao Cup, la Coppa inglese, spettacolo da parte del Chelsea di Maurizio Sarri che continua ad entusiasmare, successo per 3-2 contro il Derby, due autogol per gli ospiti, in rete anche Fabregas per gli ospiti. Bene anche l’Arsenal che supera il turno contro il Blackpool, in rete anche l’ex Juventus Lichtsteiner. Ok il Tottenham, segna ...

A Roma MOTUS con lo spettacolo “Panorama” : siamo tutti nomadi perché umani : Un inno al valore della libertà di viaggiare: è "Panorama" il nuovo spettacolo dei MOTUS al Teatro Vascello di Roma dal 31 ottobre al 3 novembre. Lo spettacolo, attraverso l'utilizzo delle immagini, indaga il fenomeno del nomadismo, qualcosa di inseparabile dalla natura umana e un diritto innegabile.Continua a leggere

Napoli - sfida la pioggia battente e il mare in burrasca. Sul lungomare lo spettacolo Che lascia gli automobilisti a bocca aperta : Il lungomare di Napoli è sferzato dal vento e dalla pioggia e le auto all’altezza di via Partenope circolano lentamente, quando l’attenzione degli automobilisti viene catturata da uno show inaspettato. Una ragazza con la complicità del fidanzato che la riprende si mette a danzare in costume, noncurante degli elementi che sferzano la costa. Quando il ragazzo si avvicina con la macchina, la procace ballerina scavalca le fioriere che delimitano la ...

Premier : Chelsea spettacolo - vince 4-0. Arsenal fermato dal Crystal Palace [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Risultati Europa League : Villarreal - Chelsea e Siviglia danno spettacolo : Risultati Europa League, tanti gol e spettacolo in questa serata, il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto contro il BATE per 3-1 Risultati Europa League, serata ricca di gol, sopratutto grazie alle squadre spagnole. Dopo la vittoria del Betis sul Milan infatti, anche l’altra squadra di Siviglia è scesa in campo mettendo a segno ben 6 reti contro l’Akhisar Belediye. Goleada anche per il Villarreal che contro il Rapid Vienna ha ...

Barcellona - Che spettacolo alla corte di Re Arthur : Inter a lezione di filosofia calcistica - anche senza Messi : Il Barcellona vince e diverte contro un’Inter che resiste solo grazie ad Handanovic. Arthur regala spettacolo, Rafinha e Jordi Alba firmano le reti di un’amara lezione calcistica Dopo il successo allo scadere nel derby, firmato Mauro Icardi, l’Inter ritorna al Camp Nou di Barcellona in grande fiducia. Lo stadio blaugrana evoca i dolci ricordi della semifinale di Champions League del 2010, quella che aprì le porte alla finalissima contro il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Che lo spettacolo abbia inizio a Doha! Tra grandi campioni - la corsa verso le Olimpiadi e i sogni dell’Italia : Finalmente si parte e all’Aspire Dome di Doha si inizia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti e le prove podio che hanno aperto la settimana, ormai è davvero tutto pronto per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nella capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre: ci aspettano 10 giorni di grande spettacolo, sarà una rassegna iridata davvero stellare con tantissimi campioni pronti a darsi battaglia per le 42 ...

Sfiora i 6.000 yuan la nuova Xiaomi Mi TV 4 da 65 pollici - ma Che spettacolo : Xiaomi continua a sfornare nuove smart TV: l'ultima arrivata è un modello da 65 pollici, della serie Mi TV 4, in vendita in Cina a poco meno di 6.000 yuan. L'articolo Sfiora i 6.000 yuan la nuova Xiaomi Mi TV 4 da 65 pollici, ma che spettacolo proviene da TuttoAndroid.

“Mediterranea La via di terra” : 100 artisti per lo spettacolo Che salva vite in mare : Un crowdfunding e uno spettacolo ideato da 100 artisti per far continuare la navigazione della Mar Jonio, la nave che vuole salvare vite nel Mediterraneo. La performance Mediterranea La via di terra toccherà nove città italiane. Dal 24 ottobre i protagonisti della cultura leggeranno testi sulla migrazione per ricordarci che salvare chi è in pericolo di vita, significa salvare se stessi.Continua a leggere

Napoli - Sarrismo vs Ancelottismo : meno spettacolo - ma più alternative tattiChe : Da un lato Maurizio Sarri, un allenatore che nei suoi tre anni di percorso in azzurro ha fatto esprimere al Napoli un calcio favoloso che ha incantato l’Italia. Dall’altro Carlo Ancelotti, un tecnico che nell’arco di 10 anni è riuscito a vincere tutto, sia in Italia che in Europa. Con lui alla guida sono nati molti campioni, ma Ancelotti è sempre riuscito a gestire il suo gruppo, anche se pieno di fuoriclasse come quando era sulla panchina del ...

Champions League : City inarrestabile - Che rimonta spettacolo Hoffenheim-Lione. L'Ajax vince all'ultimo respiro : Il City? Semplicemente inarrestabile. Gli uomini di Pep Guardiola liquidano la pratica Shakthar senza correre alcun rischio, 0-3 il risultato finale, e volano al primo posto in classifica. Ora la ...