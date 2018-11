Che fine hanno fatto i soldi che l' Europa voleva prestarci per sistemare argini e frane

Antartide - scienziato russo accoltella collega : “Gli aveva rivelato la fine del giallo Che stava leggendo” : Nella solitudine dell’Antartide l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, ha rivelato al collega Sergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia che aveva tra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e ha accoltellato al cuore lo scienziato. Beloguzov è stato allora ...

Che fine ha fatto Serginho? Per due volte Campione d’Europa con il Milan : Serginho è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista. Serginho è stato per due volte Campione d’Europa con il Milan nel 2003 e nel 2007. Il 19 luglio 2008 entra a far parte della dirigenza rossonera come osservatore per il Milan. Il 28 settembre 2017 viene chiamato dal suo amico Leonardo come suo vice per l’Antalyaspor nella nuova avventura turca. Il 7 novembre lascia ufficialmente il suo ruolo nel Milan. Il 6 ...

Lippi : 'Allegri il più affine a me - però mi rivedo anChe in Ancelotti e Spalletti. Le romane e la corsa scudetto...' : L'esperienza in Cina, la corsa scudetto e non solo. Marcello Lippi si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport : 'Io in Cina? Sei anni, una bellissima esperienza che si concluderà il 31 gennaio, dopo la Coppa d'Asia. Ho il volo domani. La federazione mi aveva offerto altri quattro anni e mezzo per ...

Iaquinta condannato : Che fine hanno fatto gli altri campioni del mondo? : Gigi BuffonFabio GrossoAndrea PirloVincenzo IaquintaCristian ZaccardoFrancesco TottiMarco MaterazziGennaro GattusoFabio CannavaroAlessandro Del PieroFilippo InzaghiDal prato dell’Olympiastadion di Berlino al parcheggio del Tribunale di Reggio Emilia. Vincenzo Iaquinta, campione del mondo con l’Italia ai Mondiali del 2006, è stato condannato a due anni di reclusione per reati di armi nell’ultima udienza di «Aemilia», il maxi-processo contro la ...

Che fine ha fatto Tino Asprilla? Dal campo a quasi attore porno : Lo stile di vita di Tino Asprilla è considerato selvaggio, per via delle tante vicissitudini che ha avuto durante la sua carriera calcistica. Si sposò con Catalina, e in seguito, separatosi, ritenne questo uno dei suoi errori. Nel 1992, appena arrivato a Parma, comprò cento rubinetti. Durante l’esperienza in Italia, Asprilla era solito viaggiare in Colombia, dove aveva un ranch nella città di Tuluá: nell’aprile del 1993, ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni Che non ridurranno i vitalizi : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura 'in attesa di valutazione politica'. Testualmente l'...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni Che non ridurranno i vitalizi : La Manovra di governo approderà nell'Aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute ...

Cos è il Club di Roma - l associazione di scienziati Che aveva previsto la fine del mondo : La figura che poteva soddisfare queste aspettative era Jay Forrester , ricercatore al MIT di Boston e tra i fondatori della Dinamica dei Sistemi , la scienza che studia l' interazione fra sistemi ...

Ariana Grande : il fratello Frankie assicura Che “se la sta cavando bene” dopo la fine con Pete Davidson : E sta lavorando duramente al tour e al nuovo album The post Ariana Grande: il fratello Frankie assicura che “se la sta cavando bene” dopo la fine con Pete Davidson appeared first on News Mtv Italia.

Che fine hanno fatto i rimborsi M5S? Da mesi i grillini non rendicontano né restituiscono nulla : La senatrice Elena fattori, rispondendo ad alcuni militanti grillini che l'accusavano di non voler votare il Decreto Sicurezza in Parlamento per andarsene dal M5S e tenersi tutto lo stipendio parlamentare, ha svelato: "In realtà nessuno di questa legislatura sta restituendo lo stipendio come invece abbiamo fatto tutti noi in quella precedente".Continua a leggere

Pensioni - Che fine ha fatto "Quota 41"? : "Quota 41" era (e sarà forse in futuro) un'opzione a favore dei cosiddetti lavoratori "precoci". Unica certezza: in questa...

Ragusa : Che fine ha fatto il Museo delle miniere di Castelluccio? : Ragusa, il Museo regionale dell’asfalto rimasto sulla carta. Interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana di Stefania Campo

Che fine ha fatto Nicola Caccia? Ex attaccante - ha realizzato oltre 130 gol in carriera : Nicola Caccia, terminata la carriera da calciatore, nel 2006 diventa allenatore della Biellese, militante nel campionato italiano di Serie C2; viene esonerato il 18 settembre dopo aver perso le prime 3 partite di campionato, e successivamente richiamato a gennaio. Con i piemontesi retrocede dopo i play-out persi contro il Lumezzane. Nella stagione successiva viene chiamato dal direttore sportivo Francesco Baiano alla Sangiovannese, squadra ...

PacChetto pensioni pronto : ritornano le finestre mobili - opzione donna e pace contributiva : Con la nascita dell’esecutivo Conte, il cosiddetto governo giallo-verde, il sistema previdenziale dovrebbe essere riformato. Il primo passo verra' fatto gia' nel 2019 con la manovra finanziaria in lavorazione e che domani dovrebbe approdare alla Camera. La legge di Bilancio, nonostante i veti ed i diktat provenienti da Bruxelles, continua il suo iter. All’interno della manovra massima attesa è rivolta proprio al Pacchetto previdenziale che, ...