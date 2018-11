Champions League Pallavolo femminile – Derby Imoco-Savino Del Bene | la Igor pesca il

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : spicca il big-match Brescia-Pro Recco - Sport Management con lo Szolnok : Seconda giornata davvero molto interessante per quanto riguarda la Champions League di Pallanuoto maschile. Un turno appassionante soprattutto in chiave Italia: due sfide che terranno i tifosi del Bel Paese attaccati alla TV quelle che ci aspettano nella giornata di domani per il Girone A e il Girone B della massima competizione continentale per club. L’attesa è ovviamente tutta per il big-match della Mompiano: in terra lombarda c’è ...

Champions League - Buffon rientra a Napoli 'Ho sofferto a vederla in tv' : ... 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, Messi, ndr,. Poi c'è anche la Juve, che negli ultimi anni ha consolidato il suo livello ...

Buffon pronto all’esordio stagionale in Champions League - l’obiettivo mai negato suo e del PSG : Gigi Buffon tornerà in campo in Champions League nella gara contro il Napoli, il calciatore ha scontato le tre giornate di squalifica comminate dopo Juve-Real Madrid Gigi Buffon è pronto ad esordire in Champions League con la maglia del PSG, dopo le tre giornate di squalifica scontate a seguito del caos creato nella passata edizione con la maglia della Juventus: “Come le ho vissute? Le ho vissute nello spogliatoio, sia a Liverpool che le ...

Pallanuoto - Champions League : Brescia-Pro Recco LIVE su Sky. Data e orari : La regina d'Italia vuole riprendersi l'Europa. E vuole farlo su Sky Sport. Lo scorso giugno ci era anData già molto vicina, la Pro Recco, giocando in casa, a Genova, il girone finale della vecchia Coppa dei Campioni. Arrampicandosi fino alla finalissima poi persa ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anche se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Milan - il riscatto passa da… Genova : scatto Champions League - adesso serve una prova di forza contro i ‘bianconeri’ : E’ andato in scena nella giornata di ieri il recupero valido per la prima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Genoa, partita rinviata in seguito al crollo del ponte Morandi. Sono arrivate nuove importanti indicazioni, la squadra di Gennaro Gattuso scaccia la crisi, il tecnico è stato anche a serio rischio esonero mentre adesso la situazione può considerarsi più tranquilla. Il riscatto del Milan passa da… ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia cede nel finale in casa contro Tenerife : Prima sconfitta nella Basketball Champions League per la Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele cede in casa contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife per 72-65. Un ko che toglie anche il primato nel gruppo B ai veneti, mentre Tenerife resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Alla Reyer non bastano i 19 punti di MarQuez Haynes, mentre in casa Iberostar il migliore è stato Thaddus McFadden con 21 punti. Mani freddissime ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere la Champions League” : Massimiliano Allegri intervenuto insieme a Perin, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean, Douglas Costa e Dybala, ad un evento organizzato dallo sponsor Adidas fissa gli obiettivi della Juve e punta in alto. “La squadra sta facendo bene –ha spiegato il tecnico di Livorno-. La storia della Juve parla chiaro: negli ultimi sette anni sette scudetti […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea - le viola a caccia dell’impresa titanica : Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Le viola debbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna fatica ma suona la quarta - Avellino subisce a Murcia la prima sconfitta : Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella prima delle due giornate dedicate al quarto turno della Champions League 2018-2019. A perdere per la prima volta in Europa è la Sidigas Avellino, tradita dalla brutta serata di Norris Cole e trafitta dai 14 punti a testa del trio Booker-Doyle-Soko. Chi raggiunge quota quattro successi è invece la Virtus Bologna, che riesce a superare il Medi Bayreuth dopo aver faticato molto più del ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : E’ tempo di Champions League, e l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggettiva e fondamentale in chiave ottavi di finale per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. I campioni d’Italia a Manchester sono stati dominanti. Nonostante il ...