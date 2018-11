C' era un prestito europeo per sistemare argini e frane Ma il governo non lo ha voluto

agi

(Di venerdì 2 novembre 2018) C'era la disponibilità di oltre un miliardo di euro per intervenire sul disastro idrogeologico dell'Italia. Ma questa non è una novità. La notizia, venuta fuori pochi giorni dopo che tutto il Paese è stato flagellato da un'ondata di maltempo che ne ha cancellato parte del patrimonio boschivo e ha riportato interi abitati indietro di un paio di secoli, senza acqua corrente né energia elettrica, è che il governo buona parte di qui soldi non hausarli. Anzi: non li ha proprio voluti accettare. L'esecutivo Conte ha deciso di declinare ilche la Banca europea degli investimenti (Bei) era pronta a fare e lo ha fatto per non dover pagare gli interessi. Una scelta che però ora deve fare i conti con un'altra realtà: i soldi che serviranno per far fronte ...