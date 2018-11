C' è un governo che vuole più immigrati

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte nel governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

Brasile - il giudice che ha condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

governo - Mulè (Fi) : “Amici della Lega mi dicono che i 5 Stelle sono incapaci e superficiali ma devono ingoiare il rospo” : “Diversi amici della Lega mi dicono che c’è una insofferenza enorme e che questi del M5s sono pressapochisti, incapaci, superficiali. E aggiungono che devono ingoiare il rospo e che fanno fatica a tenere gli elettori leghisti. Allora capisci che la barca comincia a fare acqua. Ragazzi, il Governo imploderà, non possono andare avanti, finiranno a gambe all’aria”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Maltempo - “basta alberi killer” : chiesto al governo un decreto che obblighi i Comuni ad avviare la VTA - ecco cos’è : Basta morti, basta alberi killer. Serve subito un decreto legge che obblighi tutti i Comuni d’Italia ad avviare la “VTA” (Visual Tree Assessment) e a stilare un censimento degli alberi “Gis” con relativa analisi della staticità. E’ la proposta che Assoimpredia (Associazione Nazionale Imprese di difesa e tutela ambientale) lancia al Governo nazionale, e in particolare al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dell’Agricoltura, dopo il Maltempo ...

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di governo. A chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...

Perché il calcolo sul debito del governo non funzionerà : Perché “il calcolo sul debito non funzionerà” Berlino, 31 ott 08:31 - (Agenzia Nova) - Con la legge di stabilità, che aumenterà ulteriormente un debito pubblico già superiore al 130 per cento del prodotto interno lordo (Pil), il governo intende stimolare la crescita, “ma non funzionerà: anzi, accadr

Salvini attacca Renzi : 'Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di governo?' : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto ...

Un governo che fa paura agli investitori : Non c'è modo per il governo di recuperare Alitalia dal momento che i progetti annunciati vengono respinti. L'idea del vicepremier Luigi Di Maio era quella di creare una newco partecipata dal Tesoro ...

Carnevale Maffè : "Banche a rischio se governo non cambia manovra" : "Il governo deve creare le condizioni per evitare che le banche vadano in crisi, invece di pensare a impossibili modi per salvarle. Se la legge di bilancio non dovesse cambiare e se la crisi di ...

Nuova lettera Ue al governo : "Diteci perché il debito non cala" : Date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso'. La Commissione teme dunque il rischio contagio a tutta l'Europa. 'L'ampia espansione ...

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al governo su condoni e sicurezza : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Lo spread resta una mina vagante - super crescita e manovra non convincono. Dalle banche l'alert al governo : I toni saranno diversi e sfumati tra di loro, ma ci sono due considerazioni comuni di peso che domani, in occasione della Giornata del risparmio - la vetrina del mondo bancario - balzeranno fuori Dalle relazioni di Bankitalia, Abi e delle Fondazioni. Lo spread innanzitutto: preoccupa, resta mina vagante e soprattutto può mettere in grande sofferenza le banche più piccoli e fragili. È un alert che sarà lanciato al ...

Un governo che non spiega mai come : Il Governo italiano è isolato nel contesto istituzionale europeo, in quello degli analisti, in quello dei mercati finanziari che valutano sbagliate le scelte di politica economica per il 2019. Fresca è anche la notizia che nel terzo trimestre 2018 la crescita del pil è zero, così registrando uno stallo dopo tre anni di espansione. Il tasso tendenziale per il 2018 scende allora dall'1,2% del secondo trimestre (e del ...

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al governo (e stasera rischiano l’espulsione) : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura