C' è l' Inps tra le cose buone del fascismo | vota la frase peggiore della settimana

Legge 104 - bonus - detrazioni e contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Reggio Calabria : intesa tra consulenti del lavoro e Inps : Reggio Calabria, 26 ott. (Labitalia) - Migliorare e semplificare l’interlocuzione tra consulenti [...]

Pensioni Inps - prescrizione contributi/ Estratto agli insegnanti iscritti alla CPI : verifica entro 31 dicembre : Inps, prescrizione contributi Pensioni: Estratto a insegnanti iscritti alla CPI, verifica entro 31 dicembre 2018. Le ultime notizie sulla riunione e la reazione dei sindacati(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:04:00 GMT)

Inps - ad agosto tornano a crescere i contratti stabili. Ma è boom di domande di disoccupazione : ROMA - Luci ed ombre nei due diversi report pubblicati dall'Inps che aggiornano l'andamento dei contratti e della cassa integrazione, con le richieste per la disoccupazione. Assunzioni e licenziamenti ...

Inps - premi ai medici che negano malattia e invalidità. Ordine invita alla disobbedienza : ‘Aberrazione - noi contrari’ : “Non siamo i medici dello Stato ma del cittadino. Questo incentivo, se confermato, è un’aberrazione per la professione medica e segna il tradimento di principi costituzionali. Chiunque debba valutare, sappia che siamo contrari”. E’ durissimo il giudizio del presidente dell’Ordine dei medici sulla decisione dell’Inps di introdurre per la prima volta da quest’anno le prestazioni per malattia negate e invalidità revocate tra i criteri di ...

Pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Inps - in 7 mesi le entrate sono cresciute del 4% : Le entrate dell'Inps nei primi sette mesi del 2018 , riscossioni della produzione, esclusi i trasferimenti dallo Stato e altri enti, sono pari a 119.351 milioni di euro, in aumento del 4,07% rispetto ...

Vitalizi - Boeri : con gestione Inps ci sarebbe più trasparenza : Teleborsa, - Oggi ci sono circa 2.700 Vitalizi in pagamento per cariche elettive a Camera e Senato . Lo ha ricordato il presidente dell'INPS, Tito Boeri , nel corso di un'audizione presso l'Ufficio di ...

Lavoro - Inps : i precari trascinano l’occupazione : I lavoratori precari in Italia sembrano ormai strutturali. Nei primi sei mesi dell’anno cresce l’occupazione con i contratti precari a far da padroni mentre debole è l’aumento degli indeterminati. Questo in sintesi il messaggio che arriva dai dati Inps contenuti nell’Osservatorio sul precariato. Il documento ha confrontato i dati provenienti dalle denunce UNIEMENS dei mesi da gennaio a giugno 2018, con quelli dello stesso periodo dell’anno ...

Visite fiscali - novità Inps : Boeri vuole quelle ‘intelligenti’ per contrastare gli abusi : Sono dichiarazioni che indubbiamente faranno discutere quelle rilasciate dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, a proposito delle Visite fiscali e dei costi che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è costretto a sostenere. Boeri, presidente Inps: ‘Ogni anno quasi 5 miliardi di spesa per malattie’ ‘L’Inps riceve ogni anno circa 12 milioni ...