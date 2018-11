Caso migranti a Trieste ' Qui come Claviere | riconsegnati alla Slovenia' La Polizia

Migranti - la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta su Salvini per il Caso Diciotti : La decisione finale spetta al Tribunale di Catania. Il vicepremier era finito sotto inchiesta assieme al suo capo di...

Claviere - Salvini denuncia un nuovo Caso : “Altri migranti scaricati dai francesi” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini denuncia un nuovo 'caso Claviere'. In un video girato da un testimone si vedono tre immigrati scendere da un veicolo bianco. E poi si vede la stessa camionetta ripartire verso la direzione opposta. Il ministro si rivolge al presidente francese: "Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".Continua a leggere

Caso Lodi - nel Salento arriva la mensa a colori : "Tutti in piazza per un pranzo con i migranti" : Il sindaco di Racale Donato Metallo ha rilanciato un'iniziativa promossa dai cittadini per il 21 ottobre: "Ognuno porterà il necessario per un pasto condiviso con uomini, donne e bambini provenienti da Paesi diversi"

Caso Claviere - migranti : indagine pm su altro sconfinamento della Francia in italia - : L'episodio, precedente a quello dei migranti fatti scendere in italia dalla gendarmeria , è avvenuto il 2 agosto. Due cittadini italiani sono stati fermati da 4 uomini armati che hanno chiesto loro i ...

Il ministro Salvini sul “Caso migranti” : «Non accettiamo le scuse della Francia» : La Procura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Salvini sul Caso migranti : "Non accettiamo le scuse della Francia. È una vergogna internazionale” : «Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere, sulle Alpi del Torinese, è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall’Onu fino all’Europa - non trovino «vomitevole» lasciare delle persone i...

Sul Caso Riace il Viminale rettifica : nessun trasferimento obbligatorio di migranti : Da sinistra si moltiplicano gli appelli. L'Associazione nazionale partigiani si rivolge al M5s: 'non giri lo sguardo e fermi Salvini'. Intanto il sindaco Lucano afferma: 'rifarei tutto' -

Sulla questione charter di migranti il Caso Italia-Germania sembra chiuso : Il clima si rasserena. Nessun volo in arrivo dalla Baviera. Dell'accordo di Dublino e della sua revisione si discuterà a partire da stasera a Lione, nel vertice fra i ministri dell'Interno Ue -

Migranti : Caso Aquarius fa salire tensione tra Francia e Italia : 'Se Macron " a quanto mi riferite " dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia, l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Migranti - è il giorno del decreto Salvini : ma scoppia il nuovo "Caso Aquarius" : Dal Viminale: "Nessuna pressione su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius". Le ong: "Dai leader europei tattiche sempre...

Migranti : Caso Aquarius - Msf accura Roma : Le equipe delle ong si dicono "sconvolte" e affermano che la decisione è stata presa "sotto l'evidente pressione economica e politica delle autorità italiane. Questo provvedimento condanna centinaia ...