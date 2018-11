messinamagazine

: Caronia (ME): morto, in un incidente stradale - MessinaMag : Caronia (ME): morto, in un incidente stradale - OndaTV : Le immagini dell'incidente mortale di questa mattina a Caronia. Morto un pensionato. Gravemente ferita la moglie. S… - NuovoSud : Fuoristrada si ribalta a Caronia, morto un pensionato e la moglie ferita - -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Nella mattinata odierna, si è registrato unmortale a, ME, . Il 76enne Antonio Calco, ha impattato col proprio fuoristrada in un terrapieno. L'uomo esul colpo. In sua ...