Caro Berlusconi | per una nuova FI Liberati di quegli zombie

Vittorio Feltri - Caro Silvio Berlusconi : non candidarti alle Europee : caro Silvio Berlusconi , si dice che lei intenda candidarsi alle Europee del prossimo anno. Mi sembra un' idea balzana oltre che velleitaria. La situazione politica può non piacere, ma è chiara e non le consente di rovesciare il tavolo. La Lega in pochi mesi si è imposta puntando sulla immigrazione, campo nel quale ha ottenuto risultati apprezzati dal ...

"Caro Berlusconi - auguri di cuore per il suo compleanno. Chi ama non dimentica" : Gli auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 82 anni oggi sono arrivati anche attraverso una pagina di pubblicità su Il Giornale acquistata per l'occasione dall'imprenditore Michele Cascavilla, ad e fondatore di Lenzuolissimi."Caro presidente Silvio Berlusconi chi ama non dimentica. auguri di cuore per il suo compleanno", ha scritto nelle pagine milanesi del quotidiano Cascavilla, per cui il Cavaliere ha scritto la prefazione al libro 'Le ...