“Caricati a forza nei furgoni” Così la polizia italiana riporta i migranti nei Balcani 

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dentro, nel furgone delladi Stato, era buio pesto. «Si respirava a malapena da una piccola ventola piazzata in alto. Non c’erano finestre. Alcuni di noi vomitavano, e poi c’era odore di sangue. Perché quando avevamo capito che stavamo per essereti indietro, due ragazze avevano preso a testate i muri della caserma e continuavano a p...