Carburanti | Staffetta Quotidiana | movimento a ribasso sul gpl

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il “ponte” sta trascorrendo senza particolari novità sui listini dei prezzi consigliati deialla pompa. Da segnalare soltanto unalsul gpl. Diversa invece la situazione sui mercati petroliferi internazionali: le quotazioni di benzina e gasolio in Mediterraneo sono andate a picco ieri, perdendo l’equivalente di 2,5 centesimi al litro. È rimasto però isolato, per ora, ildeciso mercoledì da Eni sui due prodotti principali. Stando alla consueta rilevazione di, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. A determinare il calo, che nei prossimi giorni riguarderà con tutta probabilità anche gli altri marchi, il tonfo dei prezzi di importazione dall’Algeria, che per novembre risultano in calo di quasi il 18%. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ...