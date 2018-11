Cane | gatto e rischio diabete | se lo conosci lo eviti | o lo curi

Cane e gatto rischiano di finire travolti dalle auto - salvati dalla Polstrada in Toscana : Cane e gatto rischiano di finire travolti dalle auto salvati dalla Polstrada . Dopo il pappagallino recuperato alcuni giorni fa all’interno dell’ auto grill Arno Est, sull’A/1, ieri sera alla centrale operativa della Polstrada è giunta la segnalazione di un gatto abbandonato in un parcheggio sulla stessa auto strada, ma questa volta vicino Arezzo. ...

Torino - il gatto affamato resta incastrato nella scatoletta del Cane : salvato dai vigili del fuoco : Deve essere stata la fame a convincere un gatto randagio a infilare la testa in una scatoletta vuota di cibo per cani in cerca di qualche pezzetto di carne. Il problema è che l'animale è rimastro incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco . Il...

Carne di Cane e gatto - sindaco Hanoi : ‘Smettete di mangiarla. Diffonde malattie e fa una brutta impressione ai turisti’ : Incivile e pericoloso per la salute. Il consumo di Carne di cane – così come di quella di gatto – non si adatta a una “capitale moderna”. Il sindaco di Hanoi Nguyen Van Suu ha invitato la popolazione a cambiare le proprie abitudini alimentari, citando non solo il rischio della propagazione di malattie come rabbia e leptospirosi, ma anche l’impressione negativa trasmessa ai turisti stranieri. Considerata un alimento nutriente, ...