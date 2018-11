Campidoglio | 18 novembre ricominciano domeniche ecologiche

romadailynews

Venerdì 9 novembre, ore 15,30, piazza del Campidoglio: incontriamoci per stringere Virginia in un grande abbraccio! Roma, Campidoglio: tornano le domeniche ecologiche, si parte il 18 novembre

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma – “Lerappresentano occasioni importanti- dichiara l’assessore alla Citta’ in movimento Linda Meleo- per promuovere la mobilita’ sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti. Con il piano per la mobilita’ elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del blocco del traffico e’ previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi”. L’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale promuovera’ il coinvolgimento dei Municipi affinche’ realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualita’ dell’aria e dei suoi effetti sulla salute e sull’ambiente, con particolare ...