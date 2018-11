Calciomercato Barcellona | offerta spaventosa del Manchester City per Messi

Calciomercato : Barcellona - chi sarà l'erede di Suárez? I 6 bomber seguiti dai blaugrana : Parole chiare quelle del Pistolero, attaccante che spinge il club 'a pensare in prospettiva a un nuovo numero 9'. Ecco quindi che El Mundo Deportivo ha stilato la lista degli eletti della società ...

Calciomercato Barcellona - 14 nomi in lista : ... Paul Pogba il sogno per la stagione 2019/2020 Paul Pogba , 25 anni, centrocampista, Manchester United, Poco da scoprire sul conto di uno dei più forti centrocampisti del mondo. La vittoria dei ...

Calciomercato - trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek : I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof Piatek, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l’interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l’attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d’acquisto dei catalani non si fermerà di ...

Calciomercato - Monchi : “Barcellona? Sto bene a Roma” : “Offerta del Barcellona? Non considero cose che non hanno senso, come un’offerta del Barca. Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente, vivo giorno per giorno, e ho ancora degli anni di contratto con la ...

Calciomercato : il Barcellona punta sul portiere Zoet : Il Barcellona pensa già al futuro, malgrado il Calciomercato si sia appena chiuso. La squadra blaugrana, in particolare, prepara il dopo-Cillessen, con l’obiettivo di sostituire il portiere olandese che ha già fatto presente al club di voler cambiare maglia, dal momento che è chiuso dal tedesco Marc-Andrè Ter Stegen. Il dodicesimo dei blaugrana lascerà, con ogni probabilità, la capitale della Catalogna fra gennaio e l’estate ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar in lacrime sogna il ritorno al Barcellona : Neymar sogna un ritorno al Barcellona. A svelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo , che ha raccontato di come il brasiliano già nell'ultima estate fosse determinato a riagganciare i ...

Calciomercato Barcellona - nel mirino un obiettivo di Juve e Milan : Sembra ormai definita la destinazione futura di Adrian Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, il cui nome nel corso dell’estate è stato accostato a varie squadre, Juventus compresa. Il giocatore, secondo il Mundo Deportivo, finirà al Barcellona, ma solo a luglio dell’anno prossimo: approderà in Catalogna a parametro zero, dal momento che si svincolerà il 30 giugno 2019 dell’attuale club. Assieme ...

Barcellona - Calciomercato in attivo : non succedeva dal 1999 : Grazie alla cessione, perfezionata ieri, dell’attaccante ex Valencia Paco Alcacer al Borussia Dortmund, il bilancio tra entrate e uscite del Barcellona in questa sessione di calciomercato è contrassegnato dal segno positivo. Inoltre, le cessioni dei blaugrana potrebbero non essere finite, in quanto Rafinha Alcantara nelle prossime ore potrebbe abbandonare la truppa di Valverde. Secondo Mundo Deportivo, attualmente l’attivo ...

Calciomercato Barcellona - Piqué sogna l’arrivo di Pogba : “se arrivasse ci renderebbe davvero felici” : Il difensore del Barcellona ha parlato del possibile arrivo in blaugrana di Pogba, esprimendo il proprio punto di vista Il mercato in Spagna non si è ancora concluso, ci sono ancora poco più di tre giorni per concludere trattative. Per questo motivo, con il gong fissato il prossimo 31 agosto, il Barcellona continua a sedurre Paul Pogba, provando a scipparlo al Manchester United. Una trattativa non facile, dal momento che i ‘red ...

Calciomercato Barcellona - Piqué chiama Pogba : 'Sarebbe bello se venisse' : Se in Italia si pensa al campionato ormai da tempo, in Spagna è ancora tempo di Calciomercato. In Liga si può operare fino al 31 agosto e si continua a parlare di Pogba e del suo possibile ...

Calciomercato Barcellona - Rakitic : 'Resto qui - sono nel club migliore al mondo' : Nessuno può offrirmi quello che ho qui, sono nel miglior club del mondo ", le parole del centrocampista croato che mettono così fine a qualsiasi dubbio sul suo futuro. Nei giorni scorsi, infatti, il ...