Calcio | Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza

Calciomercato Chelsea - ufficiale il rinnovo di Marcos Alonso : Nove presenze e un gol in stagione tra Premier League e Coppe , un punto fermo del Chelsea di Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. Marcos Alonso rinnova il suo contratto con il club ...

Monza Calcio cambia : via Marco Zaffaroni e spazio a Cristian Brocchi : Salta la panchina del Monza dopo tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I brianzoli di Berlusconi mandano via Marco Zaffaroni.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Lazio 0-1. Decide un gol di Marco Parolo in avvio di ripresa : La Lazio espugna per 0-1 il campo dell’Empoli nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A e si porta a quota sei punti in classifica, mentre i toscani restano fermi a quattro. Per la seconda partita consecutiva l’Empoli non va in gol, mentre i biancocelesti per il secondo turno consecutivo non subiscono reti, vincendo col minimo scarto. Nel primo tempo però la prima occasione è per i padroni di casa, che al 9′ si ...

Serie A Parma - Carra : «Dimarco? Non era Calcio di rigore» : Parma - "In una partita ci sono episodi da entrambe le parti e non entro nel merito delle decisioni arbitrali. Ma a me quello di Dimarco non è sembrato rigore, e credo anche al Var: il pallone ...

Inter-Parma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dimarco spegne i nerazzurri - Brozovic e Gagliardini inesistenti : Inter-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – La prima partita della quarta giornata vede l’Inter Spalletti lascia Icardi in panchina confermando Keita al centro dell’attacco, mentre D’Aversa si affida al tridente Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Primo tempo privo di emozioni a San Siro con l’Inter che prova a fare la partita e il Parma che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i nerazzurri ...

Marco Amelia : “Un rimedio per tirare fuori talenti? Chiudere le Scuole Calcio” : Marco Amelia è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy”, che va in onda ogni giorno dalle 18 alle 20 su Radio Cusano Campus, l’emittente Marconiana dell’Università Niccolò Cusano. E ne è uscita una gagliarda chiacchierata, con un paio di affondi degni di un grande centravanti, fatti della consueta sincerità, onestà intellettuale e schiettezza. Doti che mai hanno difettato al portiere nato nelle giovanili della Lupa Frascati. Come si ...

Marco Borriello/ “Stavo pensando di lasciare il Calcio - ora scrivo la storia di Ibiza” (La Vita in Diretta) : Marco Borriello a La Vita in Diretta: “Stavo pensando di lasciare il calcio, ora scrivo la storia di Ibiza”. E sulla morte di Davide Astori spiega: “Ora prendo le cose più alla leggera”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Marco Borriello va a Ibiza. Non in vacanza - ma giocare a Calcio : Marco Borriello va a Ibiza. Può sembrare una notizia di gossip e invece è calciomercato. Non dovrebbe stupire visto il calciatore in questione è stato definito il centravanti-vip, quello che è stato fidanzato con Belen Rodriguez, con una faccia e un fisico da copertina, oltre che una propensione per la bella vita. https://www.instagram.com/p/BmwAfjdA7-l/?hl=it&taken-by=MarcoBorriello Dopo un pessimo anno ferrarese, più a casa che in campo, ...