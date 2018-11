Calcio | il Napoli travolge per 5-1 l’Empoli Mertens MVP dell’incontro e autore di una

Napoli-Empoli 5-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Calciomercato Napoli - Cavani : colpo da 30 milioni : In casa Napoli, da qualche giorno a questa parte, non si parla d'altro: tra Scudetto e Champions League, il tema forte in casa partenopea resta il possibile ritorno di Edinson Cavani. Ad alimentare le speranze dei tifosi è stato proprio il recente confronto tra Napoli e Paris Saint-Germain in coppa, con l'incontro affettuoso tra Aurelio De Laurentiis ed il 'Matador' nella 'pancia' dello Stadio Parco dei Principi.

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

PAGELLE / Napoli Roma (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Roma (1-1): Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo. Finisce con un pareggio: alla rete di El Shaarawy risponde Mertens(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Napoli-Roma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/29 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

Calcio : posticipo - Napoli-Roma 1-1 : 22.30 Il Napoli acciuffa la Roma nel finale (1-1) dopo una partita in salita e resta a -6 dalla Juventus capolista, vittoriosa sabato a Empoli. Roma cinica che colpisce al primo affondo (14'): Under dalla destra mette al centro, El Shaarawy, tutto solo, insacca di destro festeggiando al meglio il 26° compleanno (sabato). La reazione del Napoli è intensa, ma imprecisa. E la Roma rischia anche di raddoppiare (35') se Albiol non respingesse sulla ...

Pagelle/ Napoli Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Roma: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo, che si è giocata nella decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:38:00 GMT)

LIVE Napoli-Roma - DIRETTA Serie A Calcio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, big match della 10a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La sfida del San Paolo è importante per entrambe le squadre, reduci da una settimana di Champions League incoraggiante, dove il Napoli ha sfiorato l’impresa in casa del PSG e la Roma ha superato all’Olimpico il CSKA Mosca con un secco 3-0. La formazione di Carlo Ancelotti, seconda in classifica a 21 punti, dovrà ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

Calcio - Cantone sulla complicata lotta alla corruzione : “Più facile che il Napoli vinca la Champions” : Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché tifoso napoletano, Raffaele Cantone, è stato ospite della trasmissione di Radio 1 “Un Giorno da Pecora”, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “È più facile che il Napoli vinca la Champions League che battere la corruzione. Se gioca come ha giocato contro il Psg il Napoli può vincere contro chiunque, quest’anno la Champions non è una cosa ...

Calciomercato Psg : Attento Napoli - Tuchel vuole Insigne : Nella serata di ieri si è giocata la partita Paris Saint-Germain-Napoli, terminata con il rocambolesco pareggio 2-2 firmato da Di Maria al 93′. In gol in casa azzurra Lorenzo Insigne, l’attaccante italiano è stato così visionato da vicino da Tuchel, che lo vorrebbe con se sotto la Torre Eiffel.Il giocatore ha giurato più volte amore eterno al Napoli, ma dopo le ultime stagioni da grande protagonista e dopo un grande avvio di ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...