Buffon pronto all’esordio stagionale in Champions League | l’obiettivo mai negato suo e

(Di venerdì 2 novembre 2018) Gigitornerà in campo innella gara contro il Napoli, il calciatore ha scontato le tre giornate di squalifica comminate dopo Juve-Real Madrid Gigiad esordire incon la maglia del PSG, dopo le tre giornate di squalifica scontate a seguito del caos creato nella passata edizione con la maglia della Juventus: “Come le ho vissute? Le ho vissute nello spogliatoio, sia a Liverpool che le due qui al Parco dei Principi. Le ho guardate in differita in tv nello spogliatoio, perché alla fine soffro tanto, il non esser partecipe mi fa soffrire. Napoli? Gara delicata, contro un avversario di grandissimo livello, l’avvento di Carlo ha fatto sì che questa squadra prendesse anche un altro tipo di consapevolezza che prima non era certa di avere”., parlando ai microfoni di Skysport, si è detto dunquead affrontare la sfida ...