Brasile | futuro ministro della Scienza | base spaziale di Alcantara potrà essere affittata

Forza Brasile - conquista il Mondiale della speranza e del futuro : Sarà un giorno lungo. Di attesa snervante, di accesa speranza , di autentica passione. Oggi il mio Brasile andrà al ballottaggio per scegliere tra il farneticante Bolsonaro di estrema destra e il saggio Haddad, per tante stagioni esemplare sindaco di San Paolo, di sinistra. Poi, ci sarà la nuova alba: del ritorno al passato o del tentativo, dopo le contraddizioni del Pt di Lula e Dilma, con più luci che ombre va ...

"Il futuro del Brasile nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...