Borsa | Milano chiude a +1% e svetta in Ue

Borsa Milano +1 - 07% - spread cala a 290 : 18.11 Borsa Milano +1,07%, spread cala a 290 Chiusura positiva per Piazza Affari, al termine di una seduta che si era già aperta in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,07% a 19.390 punti. Bene i titoli bancari, con la discesa dello spread e in attesa dei risultati degli stress test previsti positivi. Lo spread Btp-Bund ripiega a quota 290punti, dai 299della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,33%. ...

Borsa : Milano regina Europa - bene banche : ANSA, - Milano, 2 NOV - Piazza Affari si posiziona in testa alle Borse europee in una seduta positiva per tutto il Vecchio Continente, che come l'Asia beneficia dell'onda lunga delle prove di pace con ...

Borsa : Milano apre in forte rialzo - +1% - : ANSA, - Milano, 2 NOV - Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari, in scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Il ...

Borsa : bene Milano con Mediaset - giù Eni : ANSA, - Milano, 1 NOV - Giornata festiva ben intonata per Piazza Affari che, spinta dal calo della tensione sui titoli di Stato italiani e lo spread con la Germania sotto i 300 punti, è stata la ...

ANSA, - Milano, 1 NOV - Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 19.014 punti.

Borsa : Milano +0 - 27% con Europa positiva : ANSA, - Milano, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude in positivo, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,27% sopra la soglia dei 19mila punti , 19.050, , e risente del clima positivo in Europa, dove tutte le ...

Borsa : Milano sale con Stm - Banco e Cnh : ANSA, - Milano, 31 OTT - Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura , Ftse Mib +1%, , spinta da Stm , +4%, , sulla scia della giapponese Advantest dopo i conti trimestrali, mentre lo spread tra ...

Borsa : l'Europa rimbalza in avvio - a Milano - +0 - 9% - corre St - +2 - 4% - : ...9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Borsa : Milano in apnea tra Pil fermo e conti Fca - ma Ue non fa molto meglio : ... Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 30 ott - Chiusura debole per le Borse europee con l'Italia che ancora una volta e' fonte di preoccupazione visto che l'economia italiana nel terzo trimestre ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 22% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 18.998 punti.

Borsa : Milano peggiora - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Piazza Affari peggiora con il Ftse Mib che torna in terreno negativo e cede lo 0,6% a 18.923 punti. Si allarga anche lo spread tra Btp e Bund a quota 311 punti con il ...

