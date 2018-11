Bomba sul calcio | l’Uefa avrebbe pagato i club più ricchi per evitare la nascita di una

Matteo Salvini clamoroso su Massimo Giletti : 'In Rai me lo sarei tenuto'. Bomba sul suo futuro : Sulle nuove nomine Rai, Matteo Salvini ha fatto alcune dichiarazioni nell'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Gileti. Con Di Maio parlate di Rai o no? "Ci sono un Amministratore Delegato e un ...

Roma - 'Ecco come fabbricare una Bomba in casa' : così il professore universitario dava lezioni sul web : I dosaggi esatti degli ingredienti. E tutte le accortezze necessarie per preparare una bomba domestica. Aveva diffuso una vera e propria guida per aspiranti terroristi sul suo sito internet, come se ...

Usa - trovati altri pacchi Bomba : le indagini si concentrano sulla Florida. Trump accusa i media : dicono falsità : NEW YORK - Siamo arrivati a quota dieci. Tanti sono i pacchi-bomba che una mano anonima ha spedito negli Usa a 9 noti esponenti dell'ala liberal e democratica del Paese. Le ultime tre bombe sono state ...

Tale e quale show - Carlo Conti spazza via la concorrenza : l'indiscrezione-Bomba sulla prossima puntata : Ospiti della prossima puntata di Tale e quale show , in onda venerdì 26 ottobre in prima serata su Rai 1, saranno due dei protagonisti del film Uno di famiglia di Alessio Maria Federici . A rivelarlo ...

Victoria Beckham in lacrime per ciò che David ha detto sul loro matrimoio. “È come se fosse esplosa una Bomba nucleare in casa” : ecco cosa è successo : “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa Beckham“. Una fonte anonima vicina alla coppia definisce così la situazione tra David e Victoria, una delle coppie vip più celebri e solide. Ad incrinare il rapporto tra i due sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore in un’intervista: “Essere sposato con Victoria è un duro lavoro“, ha detto David Beckham gettando nello sconforto ...

Maltempo - Bomba d'acqua sulla Catania Gela : Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Statale Catania Gela e precisamente tra Palagonia e Scordia. I detriti hanno colpito molte auto.

Catania - Bomba d'acqua sulla statale per Gela - automobilisti salvati dai sommozzatori : Nubifragio tra Palagonia e Scordia: in pochi minuti è caduto mezzo metro di pioggia. Vetture sommerse, intervengono i sub dei vigili del fuoco. Domani allerta meteo gialla

Catania - Bomba d'acqua sulla statale per Gela - vetture investite dai detriti : Nubifragio tra Palagonia e Scordia: in pochi minuti è caduto mezzo metro di pioggia. Automobilisti intrappolati e soccorsi dai vigili del fuoco

Elezioni Afghanistan nel sangue : Bomba in strada - 11 morti/ Kabul - paura attentati : i risultati fra 10 giorni : Secondo giorno delle prime Elezioni nazionali in Afghanistan dopo tre anni, almeno 50 vittime di attentati ai seggi nella capitale Kabul a opera dei talebani(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Afghanistan - Bomba sulla strada : 11 morti : 10.07 Undici persone, tutte civili, sono morte a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio di una strada, nel secondo giorno di votazioni per le elezioni parlamentari. Lo riferiscono fonti ufficiale afghane. Gli afgani sono tornati oggi a votare, nonostante le violenze che ieri hanno fatto circa 50 morti e oltre 100 feriti.Tre milioni si sono recati alle urne per un voto "nel mirino" dei talebani, che hanno affermato di aver ...

Uomini e donne - Dago-Bomba sulle troniste Teresa Langella e Mara Fasone : 'Dietro le quinte...' - piccante : 'Scintille dietro le quinte di Uomini e donne '. Secondo Ivan Rota, piccante penna di Dagospia , non correrebbe buon sangue tra le troniste Teresa Langella , ex Temptation Island , e Mara Fasone , già ...

Luigi Bisignani - la Bomba sul governo di Giuseppe Conte : Mattarella teme il disastro internazionale : Il tema è esplosivo e decisivo per il futuro dell'Italia, ma proprio per questo Luigi Bisignani è pessimista, al limite dell'apocalittico. L'editorialista del Tempo parla di Libia e del vertice ...

[La svolta] La Bomba dì Giorgetti sul centrodestra : "La nostra alleanza è finita. Serve coalizione sovranista" : ... ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, "ha fatto una cosa molto semplice: ha sdoganato la destra e ha di fatto dato la leadership a questo mondo. La gente lo segue, lo ...

Il calciomercato oggi – La Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo : Il calciomercato oggi – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su ...