Bologna | Due Torri | via al monitoraggio delle fondamenta

Diretta/ Sassuolo Bologna (risultato finale 2-2) : i neroverdi acciuffano il pari due volte! : Diretta Sassuolo Bologna, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:16:00 GMT)

DIRETTA/ Jesi Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A2) : DIRETTA Jesi Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che all'Ubi Banca Sport Center vale per la sesta giornata nel girone Est di basket A2(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Bologna - Nabil picchiato a sandue da un buttafuori fuori dalla discoteca : è gravissimo. Ha 21 anni : Lo ha picchiato a sangue. Senza pieta. E' quello che è capitato al giovanissimo Nabil a Bologna. Andiamo con ordine. Giovedì fuori dalla discoteca Millenium di Bologna, il...

Che fine ha fatto Mourad Meghni? Due esperienze in Italia tra Bologna e Lazio : Mourad Meghni ha avuto due esperienze in Italia tra Bologna e Lazio. All’inizio del 2015, complici anche i numerosi infortuni che hanno condizionato la sua carriera di calciatore, Meghni decide di lasciare il calcio ad 11 per dedicarsi al calcio a 5, venendo ingaggiato dallo Champs Futsal, società francese del comune di Champs-sur-Marne, a pochi chilometri da Parigi. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

DIRETTA / Treviso Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A2) : DIRETTA Treviso Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Est (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:40:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Oostende (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : DIRETTA Virtus Bologna Oostende, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, nella seconda giornata del gruppo D di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:04:00 GMT)

Calciomercato - Sampdoria e Bologna a “duello” in vista di gennaio : Sampdoria e Bologna già attive sul mercato in attesa della sessione invernale di gennaio, i due club si contendono un obiettivo Calciomercato, Sampdoria e Bologna sono vigili sul medesimo obiettivo. Secondo Sportmediaset si tratta del terzino destro del Palermo Andrea Rispoli, il quale vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate. Per non perderlo a parametro zero, il Palermo starebbe pensando di cedere il calciatore già a ...

DIRETTA/ Fortitudo Bologna-Imola (risultato finale 90-79) streaming video e tv : due su due per i felsinei : DIRETTA Fortitudo Bologna Imola, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, valida per la seconda giornata nel girone Est di basket Serie A2(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:09:00 GMT)

Bologna - sospetta crepa su una delle Due Torri : Bologna, 12 ottobre 2018 - Falso allarme sotto le Due Torri questa sera: poco dopo le otto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Municipale e la polizia, chiamati sul posto per una sospetta crepa su ...

DIRETTA / Trieste Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video Rai : palla a due! (basket A1) : DIRETTA Trieste Virtus Bologna, streaming video Rai: orario e risultato live della sfida di lusso che si gioca al PalaRubini nella prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Notte Europea dei Ricercatori : la Fondazione CMCC partecipa con due eventi a Bologna e a Lecce : La Fondazione CMCC partecipa alla “Notte Europea dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che dal 2005 coinvolge migliaia di Ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Obiettivo della manifestazione, creare occasioni d’incontro tra Ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e divertente, anche per invogliare i ...

Bologna - autopsia sul 16enne ucciso : due colpi di pistola al viso : Due colpi di pistola al viso esplosi da distanza ravvicinata, che ne hanno causato la morte pressoché immediata. È questo l'esito dell'autopsia, ad opera del medico legale, sul corpo del giovane ...

Diretta/ Juventus-Bologna (risultato live 2-0) streaming video Dazn : uno-due micidiale di Dybala e Matuidi! : Diretta Juventus Bologna, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca in turno infrasettimanale per la 6^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Bologna - autopsia sul 16enne ucciso : due colpi di pistola in viso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse