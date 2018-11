Bollo auto | aumento del 20% in cinque anni | in attesa della tassa europea

Condono Bollo auto e multe 2019 : come funziona : L’approvazione del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha portato buone notizie anche per coloro che hanno oltre alle altre imposte, ruoli in sospeso che riguardano il bollo auto, il superbollo, e le multe il cui ruoli sono stati affidati alla agente della riscossione in un determinato periodo: si da il via quindi al Condono bollo auto e multe 2019. Tra i diversi condoni che sono previsti nel decreto, spicca come noto la cosiddetta “Rottamazione ...

Bollo auto non pagato e debiti vari - con stralcio dei debiti fino a 1.000 - il testo definitivo in G.U. : ... sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ...

Bollo auto - con il decreto fiscale due vie possibili : la rottamazione e lo stralcio : Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto fiscale, l’atto collegato alla legge di Bilancio che ogni anno reca interventi urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta di uno dei decreti più importanti per la vita dei cittadini italiani e per le questioni riguardanti Tasse, riscossione tributi e cartelle di pagamento. Il decreto fiscale è l’atto che per esempio, negli ultimi ha portato i provvedimenti di rottamazione delle ...

Bollo auto - mancati pagamenti per 9 milioni : Rovigo, 23 ottobre 2018 - C'è chi non paga perché si dimentica o perché, vittima della crisi, non ha i soldi. In ogni caso sono gli automobilisti che evadono il Bollo. E sono tanti. Così si scopre ad ...

Bollo auto - chi ha diritto al condono : La sanatoria contenuta nel decreto fiscale riguarda solo gli importi evasi dal 2000 al 2010. Per le successive infrazioni...

Pagamento Bollo auto e moto con l’app Satispay : facile ed immediato : Non trovate mai il tempo di pagare il bollo auto e moto? Da questo momento vi basteranno pochi minuti. Dite grazie al servizio Satispay, ideato da un gruppo di giovani italiani che già consente di effettuare ricariche telefoniche, oltre che di versare l'importo di bollettini PagoPA e Risparmi. La tassa di possesso sui veicoli non sarà più un problema: tutto quello che dovrete fare è selezionare il tipo di vettura per cui intendete pagare il ...

Manovra economica - l’Asaps denuncia : “condono anche per multe e Bollo auto” : C’è sdegno da parte dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: stando a quanto emerso nel disegno della Manovra finanziaria, sarebbe previsto un condono anche per le multe stradali – fino a un valore di 1.000 euro – e per la tassa di circolazione non pagata fino al 2010. È quanto sostiene sul portale dell’Asaps il presidente dell’associazione, Giordano Biserni. “Come vi siete comportati nel decennio scorso le avete ...

Bollo auto : cancellazioni d'ufficio - rottamazioni d'imposta e introdotta una nuova app : C’è un atto governativo che annualmente nasce con la legge di Bilancio e reca disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta del decreto fiscale, provvedimento collegato alla manovra finanziaria che di norma dispone provvedimenti molto importanti per i cittadini. Per il decreto fiscale legato all'attuale manovra finanziaria, l’esecutivo Lega-M5S punta ad una sanatoria per chi ha debiti con il fisco includendo anche il Bollo ...

Niente più ritardi per Bollo auto e moto - da oggi si pagano con Satispay : Da oggi è possibile pagare il bollo auto e moto direttamente da Satispay e dal nostro smartphone Android. La sezione dei servizi si arricchisce di questa nuova funzionalità dedicata a tutte le regioni d'Italia. L'articolo Niente più ritardi per bollo auto e moto, da oggi si pagano con Satispay proviene da TuttoAndroid.

Tasse automobilistiche - Il Bollo si paga anche con Satispay : Satispay, il servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito, lancia un nuovo servizio ad hoc per gli automobilisti e i motociclisti. Da oggi i 415 mila membri della sua community potranno pagare il bollo in modo estremamente facile e rapido, senza più bisogno di fare code agli sportelli e, per la prima volta in Italia, con ununica semplice interfaccia duso, per gli utenti ...

Nel decreto fiscale c’è la cancellazione di cartelle - multe e Bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presentera' provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il ...

Nel decreto fiscale c’è la cancellazione di cartelle - multe e Bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presenterà provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il fisco ...

Bollo auto e multe : la bozza del decreto fiscale cancella i debiti fino a mille euro : Belle notizie sicuramente in arrivo per alcuni automobilisti: il Governo ha previsto l'estinzione di multe, Bollo auto e imposte locali fino a mille euro. A fare parte della sanatoria saranno i debiti iscritti al ruolo nel periodo che va dal 2000 al 2010, anche se l'Esecutivo sta cercando di estendere il tutto anche ai debiti avvenuti dopo il 2010. cancellazioni automatiche Tutti i cittadini italiani che volessero capire se rientrino nella ...

Rivoluzione Bollo auto. Le novità col "condono" : Il condono sulle mini cartelle potrebbe essere alle porte. Il governo sta lavorando ad una pace fiscale che riguarda tutti i conti in sospeso col Fisco sotto i mille euro. I contribuenti potrebbero ...