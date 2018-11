BlizzCon 2018 | Diablo Immortal è il debutto dello storico franchise nel mondo mobile

BlizzCon 2018 : annunciato il titolo mobile Diablo Immortal : Durante la BlizzCon 2018 Blizzard ha annunciato un nuovo titolo dedicato a Diablo, non si tratta (come molti speravano) di un remake dei classici Diablo, bensì di uno spin-off dedicato al mercato mobile. Come riporta Dualshockers, Diablo Immortal (primo titolo della saga ad essere pubblicato su dispositivi mobile) sarà ambientato tra Diablo II e Diablo III ed includerà il supporto multiplayer online fino 6 giocatori. Gli utenti potranno ...

BlizzCon 2018 : World of Warcraft Classic sarà pubblicato durante l'estate 2019 : World of Warcraft si è senza dubbio evoluto nel corso degli anni, questo MMO è stato pubblicato nel lontano 2004 e quando Blizzard ha annunciato World of Warcraft Classic i fan sono stati invasi da un profondo senso di nostalgia.Come riporta Dualshockers, durante la BlizzCon (iniziata oggi), Blizzard è stata lieta di annunciare che World of Warcraft Classic (versione aggiornata del Classico 2004) sarà disponibile durante la prossima estate. I ...

BlizzCon 2018 : Ashe la cowgirl entra nel roster di Overwatch : Durante la BlizzCon 2018, Blizzard ha annunciato un nuovo personaggio giocabile di Overwatch, parliamo di Ashe la cowgirl.Come riporta Dualshockers, Ashe è il leader dell pericolosa Deadlock Gang e si presenta come un personaggio dalle tinte Western, proprio come McCree (con il quale sembra esserci una sorta di relazione). La sua arma principale è un preciso e letale fucile a leva ma può anche contare su un devastante fucile a canne mozze per ...

BlizzCon 2018 : annunciata la remaster di Warcraft 3 - si chiamerà Warcraft 3 : Reforged : Tutti voi conoscerete il celebre MMORPG World of Warcraft, vero e proprio fenomeno videoludico che da anni è riconosciuto come più illustre esponente del genere.Probabilmente saprete anche come questo titolo trae la sue origini e la sua epica dal genere degli RTS, genere in cui Blizzard si è calata agli albori della sua fama con i titoli della serie Warcraft.In occasione del BlizzCon 2018, Blizzard ha annunciato il ritorno di uno dei capitoli ...

BlizzCon 2018 : World of Warcraft : Battle for Azeroth mostra il suo cinematic trailer "Lost Honor" : World of Warcraft: Battle for Azeroth in occasione del BlizzCon non ha perso tempo per lanciare il suo nuovo cinematic trailer, intitolato "Lost Honor", riporta Dualshockers.Se vi siete chiesti cosa sia successo a Saurfang, ora avete una risposta. Nel cinematic possiamo vedere come Re Anduin Wrynn lo libera per fermare Sylvanus.Nel filmato mostrato si pala anche del futuro di Orda e Alleanza, potete vederlo riportato qui di seguito:Read ...

BlizzCon 2018 : Destiny 2 è gratis su Battle.net per un tempo limitato : In occasione del Blizzcon 2018 Steve Cotton di Bungie ha fatto la sua comparsa sul palco per dare un annuncio che potrebbe fare gola a molti giocatori, riporta PCgamer.A partire da oggi, e fino al 18 di novembre, Destiny 2 sarà riscattabile in maniera totalmente gratuita da Battle.net, avete letto bene.Il gioco, una volta scaricato, rimarrà nostro per sempre, non si tratta infatti di un periodo di prova gratuita, bensì della possibilità di ...

Seguite con noi la cerimonia di apertura del BlizzCon 2018 oggi : oggi è un giorno importante per tutti i fan Blizzard in quanto presso l'Anaheim Convention Center (California) parte il BlizzCon 2018, dodicesima edizione dell'evento targato Blizzard. Ovviamente potete seguire in diretta la cerimonia di apertura tramite Twitch.Blizzard è solita annunciare nuovi titoli e nuovi contenuti durante la cerimonia, che potremmo definire come un evento a parte. Blizzard ha smentito l'annuncio di un nuovo Diablo ma ha ...

Il merchandise del BlizzCon 2018 svela lo sconosciuto Diablo : Reign of Terror : Mancano solo poche settimane all'apertura del BlizzCon 2018, l'annuale convention organizzata da Blizzard che si terrà come da tradizione all'Anaheim Convention Center di Anaheim, in California, venerdì 2 e sabato 3 novembre.In queste occasioni Blizzard produce numerose linee di merchandising esclusivo che possono essere acquistate dai partecipanti, e i prodotti del BlizzCon 2018 sono recentemente comparsi in una nuova sezione dello store online ...

BlizzCon 2018 : un annuncio riguardante Diablo potrebbe essere dietro l'angolo : Blizzard come abbiamo avuto modo di vedere ha pubblicato il programma del BlizzCon 2018, e come sottolinea VG247 sembrerebbe essere nell'aria un annuncio inerente Diablo.In seguito alla cerimonia d'apertura della fiera, che sarà il 2 novembre, sarà tenuto un panel di Diablo intitolato "Diablo: What's Next". Solitamente questo spazio è riservato al "grande annuncio" della cerimonia d'apertura, e dato che il franchise ha saltato il BlizzCon 2017, ...

Blizzard Entertainment ha annunciato il programma per la BlizzCon 2018 : Blizzard Entertainment ha annunciato il programma per la BlizzCon 2018, la convention annuale della compagnia per tutto ciò che riguarda World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Heroes of the Storm e molto altro. Tra gli assoluti protagonisti, ci sarà Diablo che darà il via alla convention il 2 novembre con "Diablo: What's Next" e "Diablo: World and Q & A" il 3 novembre.Come riporta Gamingbolt, naturalmente le sessioni "What's Next" si ...