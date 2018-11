Blizzcon 2018 | Destiny 2 è gratis su Battle net per un tempo limitato

Seguite con noi la cerimonia di apertura del Blizzcon 2018 oggi : oggi è un giorno importante per tutti i fan Blizzard in quanto presso l'Anaheim Convention Center (California) parte il BlizzCon 2018, dodicesima edizione dell'evento targato Blizzard. Ovviamente potete seguire in diretta la cerimonia di apertura tramite Twitch.Blizzard è solita annunciare nuovi titoli e nuovi contenuti durante la cerimonia, che potremmo definire come un evento a parte. Blizzard ha smentito l'annuncio di un nuovo Diablo ma ha ...

