«Bisogna avere fiducia nel futuro»

Elisa Isoardi : “Ho scoperto di avere un tumore - il dottore mi ha detto che Bisognava intervenire subito. Ho rischiato di perdere la voce” : “Ho avuto un tumore”. Il dramma del cancro ha toccato anche Elisa Isoardi. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la nuova conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. ...

"Per amare Palermo Bisogna avere gli occhi di un insetto. I migranti? Chi vive qui è palermitano" : "Palermo è una cipolla", scrisse qualche anno fa lo scrittore Roberto Alajmo nel suo bestseller che aveva proprio quel titolo. "È una città fatta a strati: ogni volta che ne sbucci uno, ne resta un altro da sbucciare, e così via". L'isola, la Sicilia, è così, come la città e non è detto che il cuore sia meglio della buccia, ma il gusto della novità rimane intatto. Camminando per le ...

Lippi : "Italia? Bisogna avere pazienza. Juventus fra le favorite in Champions" : "Nelle ultime partite della Nazionale non c'erano più reduci del 2006? Vuol dire che siamo invecchiati, non solo io, ma anche i nostri giocatori...Scherzi a parte, l'Italia, così come sta facendo il ...

Emma Bonino : ""Ci vuole molto coraggio ad avere figli - Bisogna sapersi dire per sempre. Io non ci sono mai riuscita" : Sotto il turbante che copre i segni della malattia, Emma Bonino appare fragile. Continua a fumare nonostante il tumore che, dice, non c'entra nulla con il fumo. Una vita dedicata alla politica, alla militanza, alle battaglie sociali. Il coraggio dimostrato nelle storiche campagne dei Radicali tuttavia le è mancato, come dice lei stessa in un'intervista a Io Donna, nel mettere al mondo un figlio.Non li ho avuti per scelta. Ci vuole molto ...

Marina Abramovic : “Il fallimento segna un nuovo inizio di cui non Bisogna avere paura. Trump? Prestigiatore senza razionalità” : Quando si incontra dal vivo Marina Abramovic, artista di origine serba conosciuta in tutto il mondo, a colpire – prima ancora della sua voce calda e sensuale da cui escono fuori parole pronte a riempire frasi di sense of humour – è il colore dei suoi occhi, blu ottanio e non neri, come invece ci si aspetta guardando una sua fotografia. Lei è così: ama sorprendere dal come è a ciò che fa e la sua ...