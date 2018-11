Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua Bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

Orrore al circo - leone si libera e attacca una Bimba di 4 anni mordendola in faccia : La bambina russa si era appena allontanata dalla mamma e si era affacciata dalla rete di protezione nel tendone sventolando una bandierina. Probabilmente il leone è stato infastidito dal gesto e ha reagito di scatto sfuggendo all'addestratore e ferendola gravemente al volto. La piccola è ora ricoverata in rianimazione.--Un pomeriggio da trascorrere con la famiglia al circo si è trasformato in terrore per una bambina di soli 4 anni seduta tra le ...

Sospetto caso di meningite in Sicilia : Bimba di sei anni ricoverata in ospedale : E’ ricoverata nel Policlinico di Messina nell’Unità operativa di Patologia neonatale la bambina di Palermo che ha accusato un malore a scuola. Lo conferma la direzione sanitaria spigando che “ancora si tratta di una sospetta meningite” e che i sanitari stanno facendo “tutti gli esami necessari per capire se è confermata questa patologia e di che ceppo si tratta. Ci siamo attivati – aggiunge – come ...

Sospetta meningite a Palermo - ricoverata Bimba di sei anni : in 850 disertano la scuola : Panico all'istituto comprensivo Giotto-Borsellino di Palermo dove quasi mille alunni della scuola media ed elementare hanno disertato la scuola in seguito alla notizia di un possibile caso di meningite: ieri una bambina di sei anni si è sentita male, accasciandosi sul banco. ricoverata, si attendono notizie sulle sue condizioni. Ma il preside: "Preoccupazione immotivata".Continua a leggere

La mamma sta male - Isabella chiama il 118 e le salva la vita : la Bimba ha solo 4 anni : La piccola eroina ha trovato la mamma priva di sensi nel cuore della notte, ma è rimasta calma e ha chiamato il numero per le emergenze in Regno Unito. Grazie anche all'aiuto della sua interlocutrice, la mamma di Isabella ora è sana e salva.Continua a leggere

Lua - la Bimba di 5 anni con la Sindrome di Rett : si calma per magia con la voce di Bocelli : Speriamo, anzi siamo certi che il mondo che sta dietro i suoi occhi sia bello, assai più del nostro. Fa impressione e tenerezza vedere degli scorci della nostra casa sul cuscino di Lua, mentre Andrea ...

Napoli - Bimba di 6 anni ferita ad un occhio da un proiettile : condizioni non preoccupanti : Doveva essere una semplice e allegra serata, ma quanto accaduto durante la tradizionale festa della Madonna della Neve a Napoli, precisamente nel comune di Torre Annunziata, in via Alfonso De Simone, ha fatto sì che l'evento si trasformasse in attimi di terrore e preoccupazione [VIDEO]. Alcuni ragazzini, intorno alle ore 21.00, hanno impugnato una scacciacani e hanno aperto il fuoco contro la vetrina di un negozio cinese che si trova nella zona. ...

Stupra e filma per 30 volte Bimba di 2 anni - giudice si sente male durante proiezione video : Il giudice non ha retto a quanto aveva appena visto e ha abbandonato il tribunale per ritardare la sentenza, dicendosi "scosso e incapace di infliggere una condanna oggettiva, non condizionata dalle terribili immagini".Continua a leggere

Stupra - e filma - per 30 volte una Bimba di 2 anni - il giudice guarda il video e abbandona il tribunale disgustato : Il giudice Leann Clare non ha retto a quanto aveva appena visto, ha abbandonato il tribunale per ritardare la sentenza . L'imputato, Jason Daron Mizner , ha Stuprato e filmato per 30 volte una bimba ...

Sofia Zago - la Bimba di 4 anni morta di malaria : spunta nuova ipotesi sul contagio : Per la morte della piccola Sofia Zago, uccisa dalla malaria, è stata iscritta nel registro degli indagati un’infermiera con l’ipotesi di omicidio colposo. Perizie e accertamenti hanno però convinto il pm a chiedere l’archiviazione. Accertata la presenza di un altro sanitario al momento dei prelievi ed è inoltre emersa una nuova ipotesi sul contagio.Continua a leggere

Bimba di 4 anni morì per malaria - il pm di Trento chiede l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio colposo : Il 23 marzo scorso la procura di Trento chiuse le indagini. Per la morte della piccola Sofia Zago, 4 anni, uccisa dalla malaria, aveva individuato la causa in un errore umano e per questo era stata iscritta nel registro degli indagati un’infermiera con l’ipotesi di omicidio colposo. Le perizie e accertamenti hanno però convinto il pm a chiedere l’archiviazione. La piccola si spense il 4 settembre dello scorso anno dopo il ricovero ...

Jet militare si schianta - schegge colpiscono Bimba di 10 anni in casa e la uccidono : Nell'incidente aereo è morto anche il pilota. Il caccia militare si è improvvisamente schiantato contro una torre di telecomunicazioni, un pezzo dell'aereo ha raggiunto l'abitazione della ragazzina che stava studiando e l'ha uccisa.Continua a leggere

Strage di Lockerbie - a 30 anni di distanza svelato il mistero della Bimba precipitata dal cielo : Solo ora, a 30 anni di distanza dal disastro aereo che gli ha segnato la vita, Colin Dorrance ha risolto il mistero che lo ha perseguitato per tutto questo tempo: chi era quella bambina morta,...

San Giovanni Rotondo - frontale tra due auto : morti mamma e Bimba di pochi mesi - tra i 5 feriti anche il papà : Una mamma e la sua bambina di pochi mesi, probabilmente d'origine dell'Europa dell'Est, sono morte e altre cinque persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio ...