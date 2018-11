Biglietti in prevendita per i concerti di Dark Polo Gang per Trap Lovers | info utili e

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Elisa nel 2019 - il tour nei teatri Per Diari Aperti raddoppia : Al via la prevendita dei Biglietti per i nuovi concerti di Elisa nel 2019: il Diari Aperti tour, nei teatri italiani il prossimo anno, raddoppia aggiungendo eventi nelle stesse città già toccate dall'artista e già previste dal calendario annunciato negli scorsi giorni. Il grande successo degli eventi in prevendita consente all'organizzazione, F&P Group, di prevedere nuovi spettacoli nelle stesse location, in programma tra i mesi di marzo ...

Francesca Michielin annuncia Tour sopra la techno : Biglietti in prevendita per i concerti di novembre e dicembre : Francesca Michielin annuncia Tour sopra la techno, una serie di concerti in programma tra novembre e dicembre nei club che faranno seguito al rilascio del nuovo singolo, Femme, in uscita il 16 novembre. Francesca Michielin sarà protagonista di un electronic live set nei club italiani quest’autunno. Il Tour sopra la techno partirà il 24 novembre da Castelvetrano (TP) per far tappa a Mantova il 1 dicembre e a Bassano del Grappa (VI) il 7 ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per il tour di Elisa nei teatri al via nel 2019 per Diari Aperti : Il tour di Elisa nei teatri è finalmente disponibile con i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Esaurita la prevendita esclusiva per i membri del Fun Club, sono finalmente iniziate quelle generali in modo che tutti abbiano accesso ai biglietti. Si parte dal 18 marzo con la prima data al Teatro Verdi di Firenze per concludere a Genova il 14 maggio con la data al Teatro Carlo Felice. Diari Aperti sarà quindi ...

Massive Attack in Italia nel 2019 : Biglietti in prevendita per i concerti a Milano - Roma e Padova : I Massive Attack in Italia nel 2019 terranno tre concerti in programma nel mese di febbraio. Le location sono quelle del Mediolanum Forum di Assago (Milano), del Palalottomatica di Roma e della Kioene Arena di Padova, le date sono rispettivamente quelle del 6, dell' 8 e del 9 febbraio prossimi. Il tour Italiano dei Massive Attack farà tappa a Milano il 6 febbraio per spostarsi a Roma l'8 febbraio e a Padova il 9 febbraio nell'ambito del ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per la nuova data di Patti Smith a Brescia a dicembre 2018 : La nuova data di Patti Smith a Brescia va ad aggiungersi alle altre 5 date che la sacerdotessa del rock ha organizzato per il suo ritorno in Italia che avverrà a partire dal mese di dicembre. L'artista si esibirà quindi anche a Brescia, presso la chiesa di San Giuseppe, con un concerto in programma per il 17 dicembre e per il quale sono in prevendita i biglietti a partire dalle 11 del 30 ottobre. Il prezzo di partecipazione è fissato in 40 ...

Concerti dei Kiss in Italia - confermata la tappa per il tour d’addio nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I Concerti dei Kiss in Italia arrivano nell'anno dell'addio della band che manca da Milano dal 2013. Si chiude quindi una delle più interessanti parentesi del rock, che il gruppo porterà nell'End of The Road pronto ad approdare all'Ippodromo Snai nella serata del 2 luglio. 45 anni di carriera sono tanti per essere dimenticati dopo un semplice concerto che prende quindi la forma di un grande evento per il quale sono in prevendita i biglietti ...

Rita Ora a Milano - unico concerto in Italia nel 2019 : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Rita Ora a Milano, in concerto nel 2019 per un unico appuntamento in Italia. Lo spettacolo si terrà al Fabrique il 30 aprile 2019 e i biglietti saranno disponibili in prevendita tra pochi giorni, in più scaglioni. I biglietti per il concerto di Rita Ora a Milano saranno in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 1 novembre, esclusivamente online dal sito apposito accessibile dopo ...

Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 - a Milano - Roma e Bologna : Biglietti in prevendita : I Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 per tre concerti in programma a maggio a Milano, Roma e Bologna. La band tedesca annuncia la tournée europea che il prossimo anno la porterà dal vivo sui principali palchi del continente con il nuovo progetto discografico. Tre sono gli eventi dal vivo in programma in Italia dal 7 al 10 maggio. I Tokio Hotel si esibiranno il 7 maggio 2019 al Fabrique di Milano, il 9 maggio all'Atlantico di Roma e ...

Dire Straits Legacy a Padova presentano il tour italiano : tutte le date e i Biglietti in prevendita : I Dire Straits Legacy a Padova, si esibiranno mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 21:30, per un concerto al Gran Teatro Geox. L'evento è stato presentato ieri ai media italiani, attraverso una conferenza stampa che si è tenuta in città. Presenti Phil Palmer, Alan Clark e Marco Caviglia, per illustrare il concerto del prossimo 21 novembre al Gran Teatro Geox, nell'ambito della tournée europea di quest'anno che porta i Dire Straits Legacy a ...

Marco Mengoni raddoppia all’Arena di Verona e a Milano : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne e TicketMaster : Marco Mengoni raddoppia all'Arena di Verona e al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Dopo il grande successo in prevendita del tour 2019, l'artista di Romnciglione annuncia due nuovi concerti per la tournée che farà seguito al nuovo disco di inediti atteso a novembre. In pochi giorni sono stati venduti più di 40.000 biglietti e l'Arena di Verona, con il Mediolanum Forum di Assago, ha fatto registrare il tutto esaurito in tempi record. Per ...

Lukas Graham a Milano nel 2019 : Biglietti in prevendita con l’uscita di 3 (The Purple Album) : Lukas Graham a Milano nel 2019 per un unico concerto italiano in programma al Fabrique di Milano. Da oggi, venerdì 26 ottobre, sono disponibili i biglietti per l’unica data italiana del nuovo tour mondiale dei Lukas Graham, attesa per il 14 aprile del prossimo anno al Fabrique di Milano (Via Fantoli 9). I biglietti per il concerto dei Lukas Graham a Milano sono in vendita online dalle ore 10.00 su TicketOne.it e TicketMaster.it. ...

Biglietti in prevendita per Un concerto per Genova il 17 e 18 novembre con Lo Stato Sociale tra gli ospiti : I Biglietti in prevendita per Un concerto per Genova sono disponibili in prevendita su Mail Ticket dalle 11 del 26 ottobre. Sono le date del 17 e del 18 novembre quelle scelte per supportare le vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone. Il ricavato dei due concerti sarà devoluto all'Associazione degli sfollati di Via Porro e Via Del Campasso. La donazione sarà erogata sotto forma di ...

Ermal Meta sold out a Milano in 24 ore - Biglietti in prevendita per i concerti a teatro con GnuQuartet : Il concerto di Ermal Meta a Milano in programma a febbraio 2019 è sold out. In 24 ore, i biglietti per il primo dei concerti che Ermal Meta terrà in teatro con GnuQuartet il prossimo anno ha fatto registrare il tutto esaurito. La prevendita per l'intero tour è attiva sul circuito TicketOne, online, via call center, nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia e presso le biglietterie dei teatri che accoglieranno il nuovo progetto ...

Il tour di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli continua nei teatri fino al 2019 : Biglietti in prevendita : Il tour di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli continua nei teatri. Il duo ex Pooh ha quindi intenzione di proseguire con i concerti che terranno fino al 2019 in alcuni dei maggiori teatri italiani. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con un ...