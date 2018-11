Bendtner | aggressione ad un tassista | 50 giorni di prigione

ilgiornale

: ?? 50 giorni di prigione per #Bendtner ?? L'ex attaccante di Arsenal e #Juventus punito per l'aggressione al tassis… - GoalItalia : ?? 50 giorni di prigione per #Bendtner ?? L'ex attaccante di Arsenal e #Juventus punito per l'aggressione al tassis… - Sport_Mediaset : Aggressione a un tassista: l'ex Juventus #Bendtner condannato a 50 giorni di prigione. Il centravanti danese, che… - NellyOranje : RT @Sport_Mediaset: Aggressione a un tassista: l'ex Juventus #Bendtner condannato a 50 giorni di prigione. Il centravanti danese, che ha a… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) 50diinflitti a Nicklas, reo di aver aggredito una Copenaghen. L'ex attaccante della Juventus ha confessato l'episodio - verificatosi lo scorso 9 settembre - ma ha rivelato di aver agito per legittima difesa: era scoppiato un litigio tra le due parti a causa di una discordanza per quanto riguarda la tariffa richiesta. Il, tuttavia, è stato prosciolto dall'accusa di violenza. Il centravanti danese ricorrerà in appello, e dovrà pagare un'ulteriore ammenda dal valore di 11.300 corone (corrispondenti a circa 1.500 euro). Stando a quanto riferito dal Rosenborg (squadra in cui milita) ai microfoni di TV2, la sentenza non avrà alcuna ripercussione sul futuro nel club del giocatore., le parole dell'avvocatoAnders Nemeth, avvocato di, ha così annunciato il ricorso: "Nicklas, ovviamente, sarebbe stato licenziato. Pertanto, ...