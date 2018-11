Baracche a Messina | la Protezione Civile nega lo stato di emergenza

Bruxelles : l'onorevole Michela Giuffrida - in pressing sull'argomento delle Baracche di Messina : L'eurodeputata piddina, siciliana e giornalista, Michela Giuffrida va in pressing sulla Commissione europea denunciando l'incresciosa situazione delle baracche di Messina . La Giuffrida , domanda a ...

Il via - allo smaltimento dell'amianto delle Baracche di Messina : Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, in un post sulla sua pagina Facebook ha evidenziato : ' smaltimento amianto baracche start! Così si procederà alla immediata demolizione delle baracche ...

Diciotti - il sindaco di Messina : «Ci inviano i migranti senza avvisare - li metto nelle Baracche » : 'Ho chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al Governo, ma intanto devo trovare il posto per loro e sono pronto a requisire mezzo mondo perché io non tengo 10mila famiglie sotto l'amianto, ...

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le Baracche ” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca , il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

Migranti : la provocazione del sindaco Messina - metto a disposizione Baracche (3) : (AdnKronos) - Dall'Europa occorre pretendere più attenzione. "L'Italia da sola non può assumersi l'onere di questo fenomeno" dice. E se a Messina dovessero arrivare altri Migranti ? "Dirò no. Anzi, metterò a disposizione le baracche , qualcuno mi deve dire perché un italiano può starci e un migrante n

Migranti : la provocazione del sindaco Messina - metto a disposizione Baracche (2) : (AdnKronos) - Per Cateno De Luca il ministro Salvini," al di là del fatto che su tante cose la pensiamo in maniera diversa, ha fatto bene. Badiamo bene, non per la vicenda in sé, perché quando si deve porre un tema in termini forti è ovvio che il fatto specifico rischia di essere 'sacrificato', ma p