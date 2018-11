Bagnacani | solidarietà per nostro operatore aggredito a Tor Sapienza

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma – "Ho appreso questa mattina che l'altro ieri, in zona Tor, une' stato minacciato everbalmente e fisicamente da alcuni cittadini per futili motivi legati alla circolazione veicolare. Voglio esprimere, a nome dell'azienda solidarieta' per questo episodio, all'e alla collega in servizio con lui che gli ha dato supporto e ha sporto denuncia alle autorita' competenti". "E' inconcepibile che non si presti rispetto per persone che ogni giorno sul territorio assicurano un servizio pubblico fondamentale per tutta la citta'". Cosi' in un comunicato il presidente e amministratore delegato Lorenzo.