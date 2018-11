Auto rubata e ricambi sospetti | denunciati proprietari di casa rurale

In fuga con l’Auto rubata - travolgono 5 persone : ci sono feriti gravi. Dove è successo : La fuga con l’auto rubata finisce nel peggiore dei modi. Due banditi, infatti, in fuga con una vettura che era stata rubata qualche giorno fa a Vigevano (Pavia), hanno prima investito una donna di 61 anni che era in sella alla sua bicicletta e poi hanno centrato una vettura che procedeva in senso opposto. Il grave incidente è avvenuto oggi, martedì 30 ottobre, a Zinasco Vecchio (Pavia). Ci sono due feriti gravi e altre tre persone soccorse ...

Sorpresi sull'Auto rubata - denunciati due giovani : Guastalla, è successo l'altra sera nel quartiere residenziale di via Secchi Ronchi. Nei guai per ricettazione un 21enne e un 27enne. I carabinieri indagano per capire con quali intenzioni i due si ...

Folle inseguimento notturno : rom 14enni alla guida si schiantano con l'Auto rubata : Folle inseguimento nella notte a Milano: rom minorenni alla guida di un'auto rubata. Non si sono fermati all'alt di una volante della polizia e hanno dato vita a inseguimento ad Folle...

Milano - la polizia insegue un'Auto rubata : arrestati due minorenni : Non si sono fermati all'alt di una volante e hanno dato vita a inseguimento ad alta velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due ...

Pontremoli - spara fucilata al casellante e scappa/ Ultime notizie - caccia all'uomo in Toscana su Auto rubata : E' successo a Pontremoli: un uomo ha sparato al casellante dell'autostrada ed è scappato. E' partita la caccia all'uomo in tutta la provincia di Massa Carrara.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:13:00 GMT)

Auto rubata - donna arrestata per il tentato 'cavallo di ritorno' : Gli agenti di polizia del commissariato di Afragola hanno arrestato Angela Basile, 39enne napoletana, per il reato di tentata estorsione. Gli agenti, mercoledì scorso, sono stati contattati da un uomo ...

Pavia : trasportano merce rubata in Auto - tre uomini denunciati : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Sono stati fermati per un normale controllo stradale, ma si è scoperto che trasportavano merce rubata. Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri, nel pavese. I tre, un 25enne e un 26enne di origine albanese e un 45enne italiano, pregiudicati, sono stati fermati ne

Parla la donna investita da due rom minorenni in fuga a bordo di un'Auto rubata : "Per loro ero un birillo" : Due rom minorenni hanno rubato un"automobile e si sono messi a guidare all"impazzata, finché non hanno centrato in piena una donna, rischiando di ammazzarla.Viva per miracolo, la sopravvissuta - in ospedale con una lunga prognosi - Parla e si sfoga a Il Messaggero, raccontando quegli attimi di terrore: "La macchina guidata da quei due nomadi non ha provato nemmeno a schivarmi, non ha frenato, ha puntato dritto e mi ha buttato giù come un ...

Sfrecciava in tangenziale con un'Auto rubata sei anni fa - stangato : TREVISO Circolava lungo la tangenziale di Treviso con un veicolo sprovvisto di revisione e con i relativi documenti che ne falsificavano la scadenza. L'escamotage non è sfuggito agli agenti della ...