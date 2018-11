Auto | mercato ancora in rosso | immatricolazioni ottobre -7 | 42%

Mercato Auto Italia -7 - 4% a ottobre : ANSA, - TORINO, 2 NOV - Ancora un segno negativo per il Mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando ...

Mercato Italia - Vendite Auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto Wltp, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Via Mercatovecchio - Automobili si o Automobili no : il nostro referendum : Via Mercatovecchio va chiusa o aperta al traffico veicolare? Da mesi la questione divide la città e alimenta polemiche. Prima l'annuncio della 'sperimentazione' da parte del sindaco Pietro Fontanini , ...

CAuto il Mercato americano : Si mostra cautamente positiva la borsa di Wall Street con l'attenzione degli analisti concentrata sulla stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo. Dopo la chiusura del Mercato, sono attesi in ...

Mercato Auto Europa - settembre nero : -23 - 4%. In Italia il MISE convoca i segretari dei sindacati : Dopo i bagordi estivi, i nodi vengono al pettine. Il boom del Mercato auto registrato in Europa ad agosto (+ 29,8% e 1,17 milioni di unità) aveva precise ragioni: promozioni allettanti e le (molte) autoimmatricolazioni – i cosiddetti veicoli “Km 0” – utilizzate dai concessionari, fatte per dribblare il nuovo ciclo di omologazione WLTP, in vigore da settembre, che avrebbe reso molti modelli fuori legge e invendibili. Nel nono mese ...

Mercato Auto - profondo rosso in Europa : -23 - 4% le vendite a settembre. Costruttori - non è una sorpresa : TORINO - Nel mese di settembre nell'Europa dei 28 più Efta sono state vendute 1.123.184 auto, con una flessione del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono dell'Acea,...

Auto - Promotor : -23% mercato europeo settembre - ma +2 - 3% su 9 mesi : Milano, 17 ott., askanews, - Profondo rosso in settembre per il mercato dell'Auto dell'Unione Europea e dell'Efta. Le immatricolazioni fanno infatti registrare un calo del 23,4% rispetto a settembre ...

Solero - Bmw - : in 2018 mercato Auto Italia sotto livelli del 2017 : Sono diversi i fattori dietro al crollo del 25,3% del mercato dell'auto a settembre in Italia: dalla fine del super ammortamento con le ultime vetture immtricolate a giugno, alle nuove normative di ...

Mercato Auto Italia - un settembre nero. Perso oltre il 25% delle vendite : Se per il Mercato di agosto, l’”effetto WLTP” si era fatto sentire in positivo, con un incredibile aumento delle vendite e il sorpasso storico di Renault Clio su Fiat Panda – ora però tornata in testa con 9.798 immatricolazioni – a margine del mese di settembre la situazione è capovolta e gli effetti sono solo in negativo, con una chiusura del -25,4% delle immatricolazioni. Un calo che porta la contrazione nei primi nove mesi ...

Mercato Auto - a settembre brusco calo del 25 - 37% : Segna un forte calo a settembre il Mercato italiano dell'Auto con un calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017, dopo la discreta crescita di luglio , +4,7%, e il forte incremento di agosto , +...

Mercato Auto fa una brusca frenata a settembre - -25 - 37% le vendite in Italia : TORINO - Le immatricolazioni in Italia a settembre sono state 124.976, in calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono del ministero dei Trasporti. Nei primi nove mesi sono state...

Crolla mercato Auto : -25% a settembre : Dopo la 'corsa' di agosto - +9,65%, per via delle ultime immatricolazioni di esemplari con omologazioni pre-standard WLTP - il mercato italiano dell'auto fa registrare a settembre una brusca frenata ...

Auto - crolla il mercato a settembre : -25%. Tonfo Fca : -40% : E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avverte: "Senza un accordo con la Ue, imporremo dazi sulle Auto" Smog, da oggi blocco Auto diesel euro 3 ed euro 4. Rischio caos in Pianura padana

Crolla il mercato italiano dell'Auto : -25% di immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...