Audi - Una RSQ e-tron concept per la super spia del cinema

Arabia SAudita - il caso Kashoggi è solo il sintomo di una monarchia in crisi : di Roberto Iannuzzi* L’efferato assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato Saudita di Istanbul ha riportato al centro dell’attenzione internazionale una potenza mediorientale che, pur essendo stata per decenni l’indiscusso leader mondiale dei Paesi esportatori di petrolio, è governata da una monarchia che appare sempre meno coesa e sempre più disorientata dai recenti sviluppi internazionali. Secondo le ricostruzioni ...

Yemen : dietro impulso di Washington - sAuditi ed emirati mediano una pace 'di facciata' : ... ha dal canto suo accolto con favore 'gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per lo Yemen che mirano a porre fine agli scontri armati, levare l'embargo e raggiungere una soluzione politica ...

Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta dopo il coming out a sorpresa (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Marco Carta è Una foto di me e di te. Il brano è stato annunciato in anteprima nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, nella quale l'artista sardo ha anche rivelato di essere omosessuale e di essere attualmente innamorato. La confessione arriva dopo anni di indiscrezioni in merito, nei quali Carta aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sul suo orientamento sessuale che aveva voluto tenere per sé dopo il ...

Le under donne di X Factor 12 : il percorso di Luna Melis - Sherol Dos Santos e Martina Attili dalle Audizioni ai live : In attesa della fase live, che andrà in onda con la prima puntata domani 25 ottobre, conosciamo meglio le under donne di X Factor 12. Le tre ragazze sono Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis, ma andiamo con ordine. Martina Attili è classe 2002 e proviene da Roma, ma a soli sedici anni è riuscita a convincere tutti e quattro i giudici alle audizioni. Nella prima fase di selezione, Martina si è presentata con un suo brano inedito ...

Caso Khashoggi - una talpa sAudita in Twitter per spiare i dissidenti - : I servizi di Riad, secondo il "New York Times", avrebbero reclutato un ingegnere della piattaforma, poi licenziato nel 2015, e creato un esercito di utenti per screditare le voci avverse al regime

Festa del Cinema - ClAudia Gerini : 'Una detective per caso con un cast straordinario' : È una 'detective per caso', Claudia Gerini, nell'ultimo film di Giorgio Romano, presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui l'attrice romana recita insieme a un gruppo di attori della compagnia '...

Khashoggi - Arabia SAudita ammette : "Ucciso in una colluttazione"/ Ultime notizie - "tentò la fuga dal Consolato" : Khashoggi, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto ammettendo che il giornalista sia stato ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:54:00 GMT)

L'Arabia SAudita ammette : Khashoggi è morto - ucciso in una colluttazione : "Abbiamo prove e informazioni e condivideremo con il mondo intero i risultati dell'inchiesta", aveva ammonito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, mettendo alle strette Riad che negava ...

Su Audi Una tegola da 800 milioni : Pierluigi Bonora Nuova tegola milionaria per il gruppo Volkswagen. Di mezzo c'è sempre il dieselgate. Ad andarci di mezzo, dopo l'arresto dell'ex ceo Rupert Stadler, è ancora il marchio premium Audi ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore 3 vs Francia – Germania | Dati Auditel 16 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 16 ottobre 2018? Senza Temptation Island Vip Gigi Proietti ha potuto salutare nel migliore dei modi e in tutta tranquillità i suoi telespettatori. Quanti si sono sintonizzati su Rai 1 per l’ultima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3? Chi ha seguito, invece, trasmissioni come quella di Bianca Berlinguer ovvero #CartaBianca o come quella di Giovanni Floris ovvero diMartedì? Ecco tutti i ...

Dieselgate - Audi condannata a pagare una multa da 800 milioni di euro : La procura di Monaco ha comminato una multa da 800 milioni di euro ad Audi, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato di ...

Teatro Duse di Cortemaggiore - una stagione per tutti gusti e con molte novità. Il 20 ottobre si parte con Leonardo Manera. AudiO : L'offerta degli appuntamenti è varia e spazia dalle commedie moderne al cinema per bambini, i grandi classici e il Teatro d'improvvisazione, le commedie dialettali e gli spettacoli per i più piccoli. ...