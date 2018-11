ATP Parigi | semifinale da favola | Federer batte Nishikori e raggiunge Djokovic

ATP Parigi - Novak Djokovic in semifinale col “brivido” : che battaglia contro Cilic! : ATP Parigi, Novak Djokovic ha superato in tre set il croato Cilic, una gara molto tesa e combattuta: adesso Federer? ATP Parigi, Novak Djokovic approda alle semifinali, vincendo un incontro molto sofferto contro Cilic. Il croato è partito in grande spolvero, vincendo il primo set per 6-4 con un break decisivo. Nole è parso molto nervoso a ridosso del secondo set, rompendo anche una racchetta in terra. Il campione serbo però si è saputo ...

ATP Parigi Bercy – Rimonta eccezionale per Thiem : Sock si arrende al terzo set : Dominic Thiem piega Jack Sock dopo oltre due ore di match: il tennista austriaco ottiene una straordinaria vittoria in Rimonta e si qualifica per la semifinale Due ore e 16 minuti di match divertente e combattuto, quello andato in scena nei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy fra Sock e Thiem. Ad uscire vincitore da quella che è stata una vera e propria battaglia, è stato Dominic Thiem, autore di una Rimonta strepitosa. L’austriaco ...

ATP Parigi Bercy – Khachanon in semifinale : Zverev limitato da un infortunio : Karen Khachanov supera Alexander Zverev in due set e accede alla semifinale di Parigi Bercy: il giovane talento tedesco limitato da un infortunio Bastano soltanto 1 ora e 8 minuti a Karen Khachanov per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista russo riesce a superare con semplicità Alexander Zverev, imponendosi in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 2-6. Zverev fortemente limitato da un infortunio, non ...

ATP Parigi – Anderson ko : Nishikori super il sudafricano e vola ai quarti di finale : Nishikori manda al tappeto Anderson e vola ai quarti di finale del torneo Atp di Parigi-Bercy Si è conclusa un’altra giornata di sfide nei campi in cemento di Parigi per il torneo Atp di Parigi-Bercy: dopo il ko di Fognini che ha ceduto a Roger Federer, passato ai quarti di finale, è andata in scena la sfida tra Anderson e Nishikori. Il sudafricano numero 7 al mondo ha ceduto ad un ottimo Nishikori, numero 11 del ranking Atp, che ha ...

ATP Parigi-Bercy : Fognini fuori agli ottavi di finale - Federer vince in due set : Negli ottavi di finale nel 'Rolex Paris Masters', ultimo '1000' dell'anno, dotato di un montepremi pari a 4.872.105 dollari, il tennista svizzero, numero 3 del mondo e del seeding, ha sconfitto il ...

ATP Parigi – Fognini si ferma agli ottavi di finale : Federer inarrestabile per l’azzurro : Fognini non ce la fa contro un tosto Federer: lo svizzero stacca il pass per i quarti di finale del torneo Atp di Parigi-Bercy Niente da fare per Fabio Fognini nel torneo Atp di Parigi-Bercy: l’azzurro si è fermato questa sera agli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città francese. Il tennista italiano ha avuto a che fare con un avversario tosto, seppur non nella sua condizione migliore, che ha arrestato ...

ATP Parigi-Bercy : Zverev e Thiem volano ai quarti di finale : Il tedesco Zverev, numero 4 del mondo, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman per 6-4, 6-2. L'austriaco Thiem, numero 6, ha avuto la meglio sul croato Borna Coric per 6-7, 3-7,, 6-2, 7-5. Passano ...

ATP Parigi - Thiem vince la battaglia con Coric : ai quarti troverà Sock : ATP Parigi, Dominic Thiem approda ai quarti di finale dopo essersi sbarazzato di Coric, adesso ci sarà Sock sul suo cammino ATP Parigi, Dominic Thiem ha vinto la battaglia contro Coric, una sfida che presumibilmente vedremo a lungo in futuro. Due tennisti solidi, che hanno dato vita ad un incontro nel quale l’equilibrio è stato totale, anche se Coric nel finale ha un po’ perso le staffe mentalmente. 6-7 6-2 7-5 il risultato in favore ...

ATP Parigi Bercy – Zverev liquida Schwartzaman senza problemi : il tedesco vola ai quarti : Alexander Zverev supera Diego Schwartzman e accede ai quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy: il tennista tedesco si impone in due set Alexander Zverev stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy con estrema facilità. Il giovane talentino tedesco, attualmente numero 5 del ranking mondiale maschile, ha la meglio sull’argentino Diego Schwartzman, numero 19 ATP. Zverev vince l’incontro in due set, della durata ...

ATP Parigi Bercy – Che battaglia fra Khachanov e Isner : il russo la spunta al tie-break del terzo set : Karen Khachanov avanza ai quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy: il tennista russo supera Isner dopo 2 ore e mezza di match Una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi quella fra Karen Khachanov e John Isner negli ottavi di finale dell’ATP di Parigi Bercy. A spuntarla è stato il tennista russo, attualmente numero 18 del ranking, dopo 2 ore e 28 minuti di partita. Khachanov ha vinto il primo set per 6-4, mentre Isner si è ...

ATP Parigi Bercy – Dzumhur si ritira per infortunio : Djokovic ai quarti senza sudare : Damir Dzumhur si ritira a causa di un problema fisico dopo quasi un’ora di gioco: Djokovic avanza ai quarti di finale di Parigi Bercy Appena 55 minuti di gioco, dal sapore quasi di allenamento per Novak Djokovic sul cemento di Parigi Bercy. Il tennista serbo, attualmente numero 2 del mondo, avanza senza nemmeno sudare ai quarti di finale del torneo francese, sfruttando il ritiro di Damir Dzumhur. Il tennista bielorusso ha accusato un ...

ATP Parigi Bercy – Cilic ai quarti : Dimitrov si arrende in due set : Marin Cilic raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Pairigi Bercy: il tennista croato supera Grigor Dimitrov in due set Ottavo di finale combattuto e divertente quello che ha visto scendere in campo Marin Cilic e GrIgor Dimitrov sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Un vero e proprio big match fra due top 10, rispettivamente settimo il croato e decismo il bulgaro, giocato senza esclusione di colpi. Dopo quasi due ore di partita, a ...

ATP Parigi - Thiem spazza via Simon : l’austriaco vince in due set e stacca il pass per gli ottavi di finale : Nessun problema per Thiem nei sedicesimi di finale del torneo di Parigi, l’austriaco non lascia scampo a Simon e lo stende in due set Dominic Thiem è un rullo compressore a Parigi, l’austriaco non lascia scampo a Gilles Simon asfaltandolo in due semplici set. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con il numero 8 della classifica Atp che parte fortissimo e dirige il gioco, tenendo in mano il pallino ...

ATP Parigi - Kevin Anderson agli ottavi : che battaglia con Basilashvili! : ATP Parigi, Kevin Anderson approda agli ottavi di finale dove affronterà il giapponese Kei Nishikori ATP Parigi, nella giornata dei ritiri, Kevin Anderson è sceso in campo nel sedicesimo di finale contro Basilashvili. Ebbene, tra i due tennisti è stata vera battaglia. Dopo il primo set apparentemente semplice in favore di Anderson, il georgiano è salito in cattedra vincendo il secondo set col punteggio di 7-6. Tie-break necessario anche ...