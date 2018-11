Atletica – Oltre 50 000 iscrizioni alla Maratona di New York 2018 | 3159 gli italiani al

sportfair

: Mandy Blank, culturista e preparatrice atletica tra le più famose al mondo, è stata trovata morta in casa. Aveva 42… - StefanoFabiani3 : Mandy Blank, culturista e preparatrice atletica tra le più famose al mondo, è stata trovata morta in casa. Aveva 42… - Nino_TheBest : @juventusfc Povero Milos, vittima dello Juventus Stadium. ?? Lui correva a testa bassa sulla fascia, fino a schianta… - Carmela_oltre : RT @Assist_Italy: Stasera imperdibile la prima puntata su @RaiTre di #LeRagazze alle 21.10, visto la prima “ragazza” protagonista è la miti… -

(Di venerdì 2 novembre 2018)50.00048ª edizione delladi Newal via il prossimo 4 novembre: benpartecipanti sonoUna sfida per più di 50.000 podisti, attesi48esima NewCity Marathon,che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa stagione arrivato al suo terzo titolo mondiale consecutivo di mezza, che se la vedrà tra gli altri con l’etiope Lelisa Desisa (tre volte sul podio nella Grande Mela), e la statunitense Shalane Flanagan, che ha riportato la bandiera a stelle e strisce davanti a tutte dopo quarant’anni. Favorite al femminile sono però soprattutto le keniane Mary Keitany, in caccia del poker dopo la tripletta dal 2014 al 2016, e Vivian Cheruiyot, leader ...