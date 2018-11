Atalanta | Ilicic racconta la malattia | ' Ho pensato di non farcela | avevo paura pure di

Atalanta - Ilicic : 'Ho temuto di non poter tornare più a giocare' : Così l'attaccante Josip Ilicic ai microfoni di Sky Sport ricorda i difficili momenti che ha passato nei mesi scorsi. L'attaccante sloveno dell' Atalanta è rimasto fermo per circa due mesi a causa di ...

Atalanta - le confessioni shock di Ilicic : “ho avuto paura di morire come Astori” : Il periodo difficile è ormai alle spalle, adesso il calciatore dell’Atalanta Ilicic è tornato protagonista in campo e trascina la squadra di Gasperini. L’infezione batterica ai linfonodi del collo ha preoccupato molto il calciatore che adesso ha deciso di raccontare quei giorni difficili al ‘Corriere dello Sport’: “quello che è successo ad Astori mi è rimasto in testa per giorni. Non riuscivo più a dormire ...