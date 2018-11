Associazione 21 luglio | in 10 mesi superato numero sgomberi scorso anno

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma – “Ammonta a 35 ildegliforzati che si sono registrati nel Comune di Roma dall’1 gennaio al 30 ottobre 2018. In soli diecie’ stato gia’iltotale diavvenuti lopari a 33. Dai dati in possesso di21risultano coinvolte nelle operazioni circa 1.166 persone con una stima approssimativa della presenza di minori che si aggira intorno al 50% del totale. “I costi che il Comune ha sostenuto per far fronte a operazioni di questo tipo sono stimati in circa 1milione 500mila euro. Per ottenere informazioni e chiarimenti in merito a procedure e alternative relative alle modalita’ di sgombero forzato,21ha inviato alle rispettive autorita’ competenti 101 lettere ma ha ricevuto solo 4 risposte da parte delle pubbliche autorita’”. ...